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Сотрудника одного из банков Актобе подозревают в крупном мошенничестве

04.01.2020, 17:25 13339
Актобе. 4 января. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело по фактам мошенничеств, совершенных работником одного из банков Актобе, передает Kazakhstan Today.
 
Как выяснили полицейские, мужчина, под предлогом займа с последующим вознаграждением к основной сумме долга, получил у своих коллег и знакомых от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии возвратил с процентами. Тем самым он завоевал у своих кредиторов определенную репутацию и получил уже большие суммы, колеблющиеся до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул.
 
В настоящее время потерпевшими по делу признаны 8 жителей Актобе. Проводится расследование по статье УК РК "Мошенничество".

 

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