Сотрудника одного из банков Актобе подозревают в крупном мошенничестве

Актобе. 4 января. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело по фактам мошенничеств, совершенных работником одного из банков Актобе, передает Kazakhstan Today.

Как выяснили полицейские, мужчина, под предлогом займа с последующим вознаграждением к основной сумме долга, получил у своих коллег и знакомых от 50 до 70 тысяч тенге, которые впоследствии возвратил с процентами. Тем самым он завоевал у своих кредиторов определенную репутацию и получил уже большие суммы, колеблющиеся до нескольких миллионов тенге, однако в установленный срок деньги не вернул.

В настоящее время потерпевшими по делу признаны 8 жителей Актобе. Проводится расследование по статье УК РК "Мошенничество".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства