В Актобе хакер похитил средства, собранные на лечение ребенка

Актобе. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе хакер с помощью вредоносной программы и WhatsApp похитил средства, собранные на лечение ребенка, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в марте текущего года от жительницы Актобе поступило заявление о том, что неизвестный ей человек похитил с банковского счета АО "Каспий банк" 790 000 тенге, собранные неравнодушными гражданами на операцию ребенку. Сразу было начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

В полиции уточнили, что ребенок заявительницы является инвалидом с детства. Для проведения ему дорогостоящей операции в клинике Санкт-Петербурга женщина обратилась за помощью о сборе денежных средств к гражданам через социальную сеть. Для перечисления денежных средств указала номер личного счета и номер банковской карты.

Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий в начале декабря был установлен и задержан подозреваемый. Он возместил потерпевшей нанесенный материальный ущерб.

Как выяснилось, подозреваемый путем использования вредоносных компьютерных программ в ходе переписки через WhatsApp, направив электронную ссылку на сотовый телефон потерпевшей, путем неправомерного доступа в информационную систему завладел паролем к личному кабинету карточного счета "Каспий КЗ" потерпевшей, после чего осуществил перевод денежных средств на игровые аккаунты Steam и покупку электронных денег (Bitcoin)", - рассказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что ранее подозреваемый подобным образом похитил деньги у жителя Караганды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства