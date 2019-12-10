В Актобе хакер похитил средства, собранные на лечение ребенка

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в марте текущего года от жительницы Актобе поступило заявление о том, что неизвестный ей человек похитил с банковского счета АО "Каспий банк" 790 000 тенге, собранные неравнодушными гражданами на операцию ребенку. Сразу было начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
В полиции уточнили, что ребенок заявительницы является инвалидом с детства. Для проведения ему дорогостоящей операции в клинике Санкт-Петербурга женщина обратилась за помощью о сборе денежных средств к гражданам через социальную сеть. Для перечисления денежных средств указала номер личного счета и номер банковской карты.
Сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий в начале декабря был установлен и задержан подозреваемый. Он возместил потерпевшей нанесенный материальный ущерб.
Как выяснилось, подозреваемый путем использования вредоносных компьютерных программ в ходе переписки через WhatsApp, направив электронную ссылку на сотовый телефон потерпевшей, путем неправомерного доступа в информационную систему завладел паролем к личному кабинету карточного счета "Каспий КЗ" потерпевшей, после чего осуществил перевод денежных средств на игровые аккаунты Steam и покупку электронных денег (Bitcoin)", - рассказали в пресс-службе.
В полиции также отметили, что ранее подозреваемый подобным образом похитил деньги у жителя Караганды.
Ранее сообщалось, что мошенники собирают персональные данные жителей столицы через объявления о местах в детсадах - KZ-CERT.
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