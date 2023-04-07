06.04.2023, 11:00 76611
Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов
Банки и мобильные операторы предупреждают о новом виде мошенничества
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, "Банк ЦентрКредит", Банк VTB (Казахстан) сделали совместное обращение, где предупредили клиентов о новом виде финансового мошенничества.
Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер. В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка. Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами", - разъясняется в обращении.
Отмечается, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров.
Как появилась новая схема мошенничества?
Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.
Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!
1. Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).
2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.
3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих
4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!
5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.
Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги.
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07.04.2023, 18:00 3776
Генконсул КНР в Алматы ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай.
Согласно соответствующему соглашению между Китаем и Казахстаном обе стороны должны на основании дипломатических нот оформлять многократные годовые визы для водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки через Китай и Казахстан", - написала Цзян Вэй на своей странице в Сети.
Она подчеркнула, что казахстанские транспортные компании должны заранее подавать заявку на получение квалификации в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и направлять уведомление Министерству иностранных дел РК.
Также посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей, полученными от МИД РК или представительства МИД РК в городе Алматы.
Как сообщила Цзян Вэй, в настоящее время генеральное консульство принимает заявления на визы каждый рабочий день. С начала этого года уже выдано 2250 водительских виз, что на 65% больше, чем до пандемии.
По статистике, к настоящему времени около 4500 казахстанских водителей имеют действующие многократные визы в Китай. Ожидается, что к 1 июля текущего года количество водительских виз, выдаваемых генеральным консульством, превысит 8000.
Хотела бы отметить, что беспрепятственная приграничная торговля между Китаем и Казахстаном имеет ключевое значение для увеличения объема двусторонней торговли и руководители на высоком уровне обеих стран уделяют этому большое внимание. Я очень рада видеть, что компетентные органы РК недавно уже выяснили причины загруженности портов и приняли необходимые меры по оптимизации процесса", - добавила она.
Также генконсул выразила уверенность в том, что совместными усилиями компетентных органов обеих сторон передвижение товаров и людей на границе между двумя странами будет еще более свободным и удобным.
07.04.2023, 17:47 366
В КГД рассказали, какие авто можно легализовать в Казахстане за 200 тысяч тенге
Легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге.
Как пояснили в пресс-службе КГД, действие постановления правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 13 "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств" распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.
К указанным категориям относятся:
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили;
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны.
Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.
При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса", - добавили в комитете.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
07.04.2023, 15:48 8631
Экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области
Фото: Pixabay.com
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Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала марта в стране зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная", - пишет "Алау".
По данным издания, в Костанайской области уже выявили один случай заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Главный санитарный врач области подписал постановление, в котором поручил облздраву проводить экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия. Также в постановлении поручено провести анализ привитости лиц до 30 лет против кори по области и организовать вакцинацию медработников до 55 лет, ранее не привитых", - сообщает сайт.
Согласно данному постановлению доля детей, не получивших плановые профилактические прививки, должна в группах дошкольных детских организациях составлять не более 10%", - рассказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.
Сейчас медики будут проводить наверстывающую иммунизацию для тех, кто пропустил прививки против кори. Это около трех с половиной тысяч детей. В санэпидведомстве напомнили, что плановая вакцинация проводится для детей дважды: первая в 12-15 месяцев и вторая в возрасте 6 лет.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация.
Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью. В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости.
Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщила Гулим Досумова.
Между тем министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
07.04.2023, 14:32 12731
Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы в мае отдохнут 11 дней.
Согласно календарю в мае казахстанцев ожидают три праздника:
- 1 Мая - Праздник единства народа Казахстана
- 7 Мая - День защитника Отечества
- 9 Мая - День Победы
1 Мая в этом году выпадает на понедельник, соответственно, сразу после выходных, 29 и 30 апреля, 1 мая будет третьим днем отдыха.
7 Мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
07.04.2023, 12:48 17086
Многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте
Застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов
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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Арендные квартиры без света и газа выдали шымкентским инвалидам и многодетным. Выяснилось, что застройщик протягивал коммуникации к многоэтажке без разрешения.
Квартиры в многоэтажках на правах аренды получили инвалиды и многодетные семьи в районе Шымсити. Оказалось, что в новостройке не проведен газ, а вода и электричество пропадают едва ли не каждый день, сообщает телеканал КТК.
Выяснилось, застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов. И теперь ему предстоит все исправлять. Жильцов предупредили, что света не будет как минимум до конца месяца.
Начали выяснять, почему свет отключили. Оказалось, что у нас даже лицевого счета нет. И теперь говорят, что ближайшие 20 дней электричество не подадут. Предъявляем претензии застройщику, а он отвечает, что нам его еще и благодарить надо, что построил этот дом. "Кому не нравится, пусть в элитный дом, - говорит, - переезжает!" - пожаловалась местная жительница.
По информации телеканала, данное арендное жилье они получили, простояв много лет в очереди. Кроме всего прочего, у людей есть жалобы и на качество строительства. Утверждают, что зимой невыносимо холодно. А для инвалидов вообще нет никаких условий.
В акимате сообщили, что газ подключат, когда заселятся все пять многоэтажек. Электричество обещают в ближайшие дни, несмотря на проблемы с документами.
В течение этой недели мы приведем в порядок все документы. Пройдем в каждую квартиру и заактируем все недочеты. Дальше уже на основании этого будем проводить работу и исправлять", - сказал руководитель управления строительства акимата Шымкента Мадияр Байымбетов.
Чиновники заверили, застройщик устранит все недочеты. Гарантийный срок действует до конца этого года. Поэтому строительная компания за свой счет снова проведет все необходимые ремонтные работы.
Напомним, девушку-инвалида пытались выселить из государственной квартиры в Таразе.
07.04.2023, 08:46 24591
В Талдыкоргане осужден экс-глава ДКНБ за превышение полномочий во время январских событий
Фото: Pexels
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Талдыкорган. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ДКНБ Алматинской области К. по факту превышения власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК). Об этом сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.
К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента; покинуть административное здание; уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ", - говорится в сообщении Талдыкорганского городского суда.
Сообщается, что приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.
Внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении К. специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов", - добавили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что 5 января в Талдыкоргане начался суд над экс-главой Алматинской полиции. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
07.04.2023, 08:21 30351
Нападение на школьников в Петропавловске: в прокуратуре озвучили новые подробности
Фото: Фото из соцсетей
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Петропавловск. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шокирующие подробности по делу о нападении школьника с топором раскрыли в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Напомним, девятиклассник ранил трех учеников в феврале. Тогда же в надзорном органе подтвердили, что подросток состоит на психиатрическом учете. Но теперь выясняется, что мальчик ранее пытался наложить на себя руки. Именно из-за этого он пропустил три месяца занятий, однако педагоги оставили это без внимания, считают прокуроры, сообщает телеканал "Астана".
Данный ребенок еще в 2021 году пытался совершить суицид, проявляя признаки деструктивного поведения. Однако со школы не было сообщено об этом в органы здравоохранения. Администрацией школы не были выяснены обстоятельства попытки суицида. Таким образом, у нас нет взаимодействия между организациями образования, здравоохранения, что в дальнейшем не может быть допустимо", - сказал заместитель прокурора СКО Абу Али Саттар.
На совещании в областной прокуратуре педагоги также признали, что до нападения мальчик подвергался травле со стороны сверстников.
Напомним, после инцидента премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
06.04.2023, 11:20 78136
Бывший вице-министр энергетики Шкарупа отсудил у Минфина 10 млн тенге
В 2021 году Шкарупа был оправдан в деле о хищении 215 млн тенге бюджетных средств
Фото: pexels.com
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оправданный бывший вице-министр энергетики Республики Казахстан Анатолий Шкарупа отсудил у Министерства финансов 10 млн тенге за незаконное уголовное дело.
Иск бывшего вице-министра энергетики к Минфину мотивирован тем, что истец приговором суда признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Этим же приговором за оправданным истцом признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, говорится в информации, опубликованной на странице столичных судов в Facebook.
В 2018 году Шкарупа был задержан Гепрокуратурой и водворен в следственный изолятор под арест.
Приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды от 26 января 2021 года Шкарупа признан невиновным в деле о хищении 215 млн тенге бюджетных средств, выделенных выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в городе Сарани.
В апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.
При этом за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.
Суд удовлетворил иск частично. Взыскано с Министерства финансов РК компенсация морального вреда в размере 10 млн. тенге. Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения в виде "содержание под стражей" истцу причинен моральные и нравственные страдания", - сказано в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.
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