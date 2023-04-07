Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, "Банк ЦентрКредит", Банк VTB (Казахстан) сделали совместное обращение, где предупредили клиентов о новом виде финансового мошенничества.





Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер. В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка. Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами", - разъясняется в обращении.









Отмечается, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров.





Как появилась новая схема мошенничества?





Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.





Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!





1. Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).





2. Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.





3. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих





4. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!





5. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.





Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги.