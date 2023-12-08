07.12.2023, 16:09 48431
Список льготников на проезд в общественном транспорте изменен в Алматы
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы внес изменения в решение "О предоставлении льготного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям нуждающихся граждан города Алматы".
По решению маслихата из льготного списка исключили многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа" и "Күміс алқа", лиц от 15 до 18 лет, а также инвалидов первой группы.
При этом данная категория лиц будет продолжать получать льготы по оплате проезда в общественном транспорте, заверили в управлении городской мобильности.
В ведомстве пояснили, что согласно изменениям в закон РК "Об автомобильном транспорте" многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а также лица с инвалидностью первой группы имеют право на бесплатный проезд на регулярном общественном транспорте, а также лица в возрасте от 15 до 18 лет могут приобрести проездной документ (билет) с оплатой 50% от полной стоимости проезда.
В связи с этим необходимо исключить вышеуказанные категории лиц из перечня льготных категории граждан, так как им предоставляются льготы на основании закона "Об автомобильном транспорте". Таким образом, акимат Алматы сократит расходы по компенсации затрат перевозчиков из местного бюджета", -пояснили в ведомстве.
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08.12.2023, 09:12 10976
Из-за аварии на теплотрассе в Степногорске ряд многоэтажек остался без тепла
Фото: Akorda
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Степногорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске 7 декабря в 21.45 произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города. В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов, сообщили в акимате Акмолинской области.
8 декабря в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему. Специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан. На месте находится аким Акмолинской области Марат Ахметжанов", - проинформировали в акимате.
По данным синоптиков, в Степногорске стоят 30-градусные морозы.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
07.12.2023, 18:52 41931
В Назарбаев Университете сменилось руководство
Исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Решением попечительского совета Назарбаев Университета исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов, сообщает пресс-служба университета.
Аслан Саринжипов сменил на этой должности Аргина Кипшакова. Ранее он занимал пост министра образования и науки РК, а также стоял у истоков создания Назарбаев Университета.
Также решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:
Билялов Дархан, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления - ректора НАО "КазНПУ имени Абая", вице-президента Национальной Академии наук РК при президенте РК.
Шyланов Ерлан, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления - ректора Kozybayev University, провоста НАО "Университет Нархоз".
Увалиева Асель, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления - проректора по операционной деятельности КазНУ имени аль-Фараби.
07.12.2023, 17:05 45726
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся артисте балета Булате Аюханове
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, передает корреспондент агентства.
Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета!" - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.
Кроме того, Булат Аюханов внес неоценимый вклад в развитие танцевальной культуры Казахстана и за его пределами. Великий балетмейстер, неподражаемый артист, педагог и учитель, воспитавший целую плеяду артистов и танцоров, патриарх хореографического училища, Аюханов пользовался огромной известностью, общепризнанным авторитетом и безграничным уважением коллег.
Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор Театра имени Лермонтова Юрий Якушев.
На открытии также выступили деятели культуры и искусства, которые в высказали слова признательности, восхищения Булату Аюханову, указав на его огромную роль в становлении и развитии балетного искусства в Казахстане и заслуги перед народом и государством, подчеркнули необходимость присвоения имени Б. Аюханова созданному им Государственному академическому театру танца РК и обратились к руководству страны и города с просьбой дать театру собственное здание и сцену в Алматы.
Напомним, Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры. Он отметил, что в жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
07.12.2023, 16:30 47066
Рост случаев отравлений в школьных столовых: депутат предлагает разрешить внеплановые проверки
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Акмарал Альназарова выразила обеспокоенность ростом случаев отравления в школьных столовых и качеством питания детей.
В своем депутатском запросе Альназарова отметила, что организации дошкольного и школьного образования в стране проверяются только по конкретным фактам угрозы жизни и здоровью населения, то есть постфактум. Несмотря на сложные последствия массовых отравлений, меры по приостановлению деятельности организация, как правило, не применялись.
По основной массе жалоб, публикуемых в соцсетях, на качество питания проверки не проводились в связи с отсутствием официального обращения. Однако за указанный период имеет место рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости, связанных с питанием на объектах образования", - подчеркнула сенатор.
По ее информации, с 2020 года порядка 425 детей школьного возраста пострадали в результате групповых пищевых отравлений. Основные причины связаны со случаями носительства возбудителей кишечной инфекции среди работников столовых, подделкой документов о прохождении медсомотров, отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на объектах, нарушениями хранения и реализации продуктов.
Внеплановые проверки сегодня возможны только при наличии заявления и если они содержат конкретные факты причинения вреда и угрозы жизни и здоровью (...) Сегодня в стране функционирует 7381 школа. Ежедневно более полутора миллиона детей получают питание, и их число будет расти. Поэтому меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей необходимо усилить. Необходимы меры профилактического контроля за всеми детскими объектами, в том числе финансируемыми из госбюджета на питание, образование и лечение. Для обеспечения объективности и эффективности государственного контроля полагаем необходимым предусмотреть проведение проверок без уведомления с возможностью приостановления или запрещения деятельности объектов по итогам расследования", - предложила Акмарал Альназарова.
Также она подняла вопрос качества детского питания. По ее словам, действующие с 2018 года единые стандарты организации питания реализованы только в 20% школ. На данном этапе нет методологического единообразия в формировании меню для школьников разных возрастов.
Особого внимания требует вопрос квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой работают повара без профессионального образования, 21% не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой. 68% детей приносят воду из дома, примерно 30% покупают воду в школе", - привела данные сенатор.
Она отметила, что обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми сладких напитков.
Вместе с тем она подчеркнула, что при расчете стоимости питания сегодня учитывают только прямые затраты на приобретение продуктов без учета несырьевых затрат, что не позволяет обеспечить полноценное и сбалансированное меню.
Недостаток предприниматели возмещают за счет продажи буфетной продукции, зачастую не полезной для здоровья детей", - добавила депутат.
Напомним, 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Киикбаева. Причиной отравления стал стафилококк обнаруженный в еде и у работников столовой.
07.12.2023, 13:06 55091
Операторы мобильных приложений по заказу такси будут отвечать за поведение своих водителей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ответственность за соблюдение водителями требований к такси возложат на операторов мобильных приложений, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве напомнили, что сегодня в Казахстане работают такие мобильные приложения заказа такси, как "Яндекс", InDrive, Maxim, "Апару", Tappy Taxi и др. Их деятельность находится в конкурентной среде и регламентирована законом "Об автомобильном транспорте" и правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Операторы мобильных приложений заказа такси определены как информационно-диспетчерские службы, которые имеют право обслуживать только официальных перевозчиков такси - ИП или юрлиц РК, подавших уведомление в местные исполнительные органы.
Также 1 января 2025 года ожидается вступление в силу поправок в закон "Об автомобильном транспорте", которые позволят причислить к официальным перевозчикам такси и физических лиц.
Новые нормы закрепляют в национальном законодательстве условие, согласно которому физическое лицо сможет полноправно заниматься перевозками такси при подаче в МИО уведомления для включения в реестр официальных перевозчиков такси. А ответственность и контроль за тем, как физическое лицо, включенное в реестр, будет соблюдать требования к такси, возлагается на оператора мобильного приложения", - пояснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что новшества направлены на обеспечение соблюдения требований закона водителями такси.
Поправки могут заработать даже раньше указанного срока, с 2024 года, в связи с высокой актуальностью вопроса.
В октябре уполномоченные госорганы приняли совместную дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок.
Документом предусмотрены рейды по стихийным стоянкам перевозчиков для проверки их соответствия требованиям законодательства, упорядочение контроля за деятельностью мобильных приложений заказа такси, меры по выявлению незаконных перевозчиков через системы фотовидеофиксации ("Сергек", АСИ и т.д.), проработка интеграции мобильных приложений заказа такси с ИС госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей", - напомнили в Минтранспорта.
Ранее сообщалось, что работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться.
07.12.2023, 09:34 59231
Коммунальная авария в Щучинске: из батарей льется мазут
Фото: скриншот из видео
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальная авария произошла в курортном Щучинске. В трубы системы городского теплоснабжения попал мазут. Его оказалось настолько много, что он течет теперь даже из батарей, сообщает телеканал КТК.
Перед морозами многие жители Щучинска поспешили выпустить воздух из радиаторов, чтобы в квартирах было теплее. Открыв краны, они увидели, что в батареях вместо горячей воды - мазут.
Когда открыла, я увидела, что течет очень густая такая смесь. И я быстренько перекрыла кран, потому что я все забрызгала: мебель, пол, и поэтому больше открывать не рискнула. Я теперь представляю, что будет в наших батареях. Будут ли у нас там батареи чистые, сумеют ли их промыть или нет?" - говорит местная жительница.
В городской гимназии № 8 о том, что батареи забиты непонятной черной жижей, узнали, когда радиаторы стали внезапно остывать. Сантехники грешили на воздушные пробки в системе. Попытались выпустить воздух и ужаснулись. Брызги горячего мазута разлетелись повсюду. Технички уже второй день отмывают классы и коридоры. Школьников перевели на дистанционный формат обучения.
Тепловики не скрывают, что мазут действительно попал в трубы. Произошла авария, когда в котельной - она отапливает 76 домов - запускали отопление. Сколько именно технической смазки оказалось в батареях, непонятно. Пока известно только о пяти многоэтажках.
На линии паропровода произошел свищ, что повлекло за собой небольшое попадание водомазутной смести в систему подпитки. Далее это ушло все в систему отопления. Проводятся работы по сепарации, улавливанию мазута на 12 котельных, ну, смесей мазутных, и промывке системы отопления школы и зданий", - сказал заместитель директора ТОО "Жана турмыс" Асхат Ильдебаев.
Горожане боятся, что даже после промывки мазут в батареях все равно останется, они забьются, и тогда их нужно будет менять. И делать это придется, скорее всего, за свой счет.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
06.12.2023, 13:15 95456
В Минюсте готовы изучить закон о запрете на телесные наказания детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр юстиции РК Азамат Ескараев сообщил, что в ведомстве готовы рассмотреть закон о запрете на телесные наказания в отношении детей.
Это такой щепетильный вопрос, требует глубокого изучения. Готового ответа сейчас у меня нет, это требует глубокого четкого понимания ситуации и выработки консолидированной позиции. Но мы готовы изучить этот вопрос", - сказал министр.
Ескараева также спросили, будет ли он инициировать этот вопрос непосредственно для начала процесса введения запрета. На это он ответил, что инициатива не в его компетенции.
Вчера в сенате состоялось заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по вопросам обеспечения соблюдения прав и интересов несовершеннолетних при рассмотрении споров, вытекающих из семейно-бытовых отношений. На заседании руководитель программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Айсулу Бекмуса, сославшись на данные Бюро нацстатистики, сообщила, что в Казахстане 53 процента детей подвергаются минимум одной форме психологического или физического наказания со стороны взрослых членов семьи. Исходя из этого она предложила ввести запрет на телесные наказания детей.
Айсулу Бекмуса также отметила, что законодательством РК никакого подтверждения права родителей наказывать детей не предусмотрено. При этом прямые запреты на все формы телесных наказаний тоже отсутствуют.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка. В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка.
В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
06.12.2023, 12:11 91716
Мемориальную доску в честь выдающегося артиста балета Булата Аюханова откроют в Алматы
Фото: cdnvideo.ru
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 7 декабря в 12.00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося деятеля искусств, казахского советского артиста балета, хореографа и балетмейстера, народного артиста Казахской ССР, обладателя Международной Сократовской премии Булата Газизовича Аюханова.
Мемориальная доска будет установлена по адресу пр. Назарбаева, 44.
Напомним, Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
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