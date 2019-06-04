Стали известны имена победителей республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2019"

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Стали известны имена победителей XXVIII Республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2019", передает Kazakhstan Today.

Финал конкурса молодых исполнителей прошел в столичном Дворце мира и согласия. Открыла концертную программу Мадина Садвакасова, член жюри.

Вслед за Мадиной на сцену вышли все 14 участников конкурса - они исполнили гимн "Жас канат".

За заветные награды боролись 5 финалистов: Жанболат Узакбай, 24 года, Нур-Султан; Олжас Оспан, 25 лет, Семей; Акерке Кобжасарова, 15 лет, Нур-Султан; Дидар Абдухалык, 18 лет, Шымкент; Адиль Балтабаев, 22 года, Кокшетау.

Первую часть конкурсной программы организаторы провели в необычном формате. Говоря об этом, генеральный продюсер "Жас канат" Мурат Иргалиев отметил, что все конкурсанты - больше друзья, чем соперники, поэтому он предложил им представить друг друга и оставаться на сцене во время выступлений.

Говоря о конкурсантах, представитель жюри, композитор, заслуженный деятель искусства Серик Еркимбеков подчеркнул: "В этом году конкурсанты так подобрали свой репертуар и подготовились настолько серьезно, что разница в баллах была минимальной".

Торжественная церемония награждения в этом году также проходила в новом, необычном формате. Первыми итоги подводили участницы прекрасного жюри "Мисс Казахстан".

Победительницы конкурса красоты решили вручить не один, а несколько призов - поощрительный приз для трио "Хан" - специальный сертификат для приобретения костюмов.

Вторым вице-мистером стал обаятельный Жанболат Узакбай, представитель Нур-Султана.

Первым вице-мистером девушки избрали мужественного Олжаса Оспана из Семея.

А победителем, "Мистером "Жас канат", стал харизматичный Дидар Абдухалык.

Акерке Кобжасаровой вручили специальный приз от агентства "Хабар" за сохранение национальных традиций. Наградой акима была отмечена полуфиналистка Айым Имашева из Семея.

Информационные партнеры конкурса, радио "Астана" вручили свой приз - годовую ротацию авторской песни, которую исполнит Жанболат Узакбай.

Дипломантами в этом году стали Олжас Оспан и Акерке Кобжасарова.

Кто стал победителями XXVIII конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2019"?

Адиль Балтабаев из Кокшетау - обладатель третьей премии и "бронзового крыла" конкурса.

Жанболат Узакбай из Нур-Султана был отмечен вторым местом, получил "серебряное крыло" и ротацию на радио "Астана" на целый год.

Победитель конкурса, обладатель первой премии и заветного "золотого крыла" "Жас каната" - Дидар Абдухалык из Шымкента.

Это здорово! Я еще не до конца осознал, не пришел этот "вкус" победы. Но знаю одно: ни в коем случае не буду останавливаться на достигнутом, важно работать над собой, и тогда "Жас канат" станет лишь началом моего творческого пути", - подчеркнул Дидар.

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