Строительство ЖК у рощи Баума в Алматы остановили

По задумке подрядчика, по соседству с рощей Баума, на пересечении улиц Котельникова и Акана Серы, должен был быть построен жилой комплекс из 9 девятиэтажек. Но живущие рядом люди против, сообщает телеканал "Хабар 24".
Выдано представление на приостановление строительно-монтажных работ и устранение выявленных замечаний. В настоящее время строительство приостановлено управлением. В специализированный межрайонный экономический суд Алматы направлено исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта", - проинформировал главный специалист управления градостроительного контроля города Алматы Даурен Турысбеков.
По данным телеканала, в процессе строительства уже завершен нулевой цикл и полностью армирован первый этаж одной из высоток. Однако специалисты заверяют, что не выдавалась документация даже на проектирование какого-либо объекта в этом районе, не говоря уже о привлечении средств дольщиков. В связи с чем компания-застройщик сейчас привлекается к административной ответственности.
По словам местных жителей, эта местность болотистая и сейсмоопасная.
Что касается рощи Баума, мы много раз писали с населением. Вот у нас там была низина, ее, получается, заровняли мусором и обещали, что нам сделают детскую площадку. Потому что, если вы обратите внимание, в нашем районе для детей ни одной детской площадки", - сказала жительница Алматы Гульмира Асанова.
Как сообщает "Хабар 24", с 2006 года роща Баума внесена в список особо охраняемых природных территорий. Поэтому какая-либо рубка зеленых насаждений, кроме санитарной, здесь запрещена. При расчистке строительной площадки несколько деревьев все же пострадали, а одно вообще спилено. Теперь застройщик должен высадить несколько новых деревьев.