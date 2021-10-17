Студент из Кокшетау победил в международном конкурсе стартап-проектов

КОКШЕТАУ. 16 ОКТЯБРЯ - Студент высшего технического колледжа города Кокшетау Каир Алихан стал победителем в Международном молодежном проекте государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Международный проект прошел в рамках Совета по делам молодежи государств-участников СНГ в Армении, рассказали в пресс-службе управления внутренней политики Акмолинской области.
На конкурс студент представил проект "Двигатель, работающий на чистом водороде" по номинации "Промышленная инфраструктура и производственные технологии, авиационно-космические и транспортные системы".
На сегодняшний день автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы получить "безвредный" для окружающей среды и относительно дешевый в производстве силовой агрегат, который при этом не будет нуждаться в дорогом топливе. Среди подобных двигателей следует отдельно выделить водородный двигатель, который вполне может заменить существующий на сегодня дизельный или бензиновый мотор", - рассказал победитель проекта.
По информации УВП региона, в международном проекте от Акмолинской области приняли участие и другие студенты высшего технического колледжа, а также Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, воспитанники лаборатории физики и альтернативных источников энергии Дворца детства и юношества "Болашак сарайы".
В ведомстве добавили, что проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года. Целью конкурса является активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств - участников СНГ, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.
Несколько лет нечистотами заливает улицу в одном из микрорайонов Алматы из-за проблем с канализацией: чиновники просят потерпеть до 2024 года
16.10.2021, 17:37 96391
АЛМАТЫ. 16 ОКТЯБРЯ - Одну из улиц микрорайона Теректы залило нечистотами из-за прорыва канализационной трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам жителей микрорайона, проблема повторяется ежегодно, но решать её никто не торопится, сообщает "Первый канал Евразия"
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Ни пройти, ни проехать. Людей обрызгивает. Люди не хотят заходить в магазин, потому что эта тропа полностью залита жижей. Рядом столовая. Как человек будет кушать, а рядом вот этим срачем будет вонять", - высказалась местная жительница Роза Адыкалыкова.
Алматинка Гульнара Бекжанова: на место приезжают коммунальные машины, откачивают нечистоты, однако после этого уровень жидкости постепенно поднимается до прежнего уровня.
В районном акимате ответственность с себя сняли, говорится в репортаже. Раньше район Теректы и его коммуникации относились к Карасайскому району области. Частью Алматы он стал в 2014 году, и на баланс города передали не все.
Разработана проектно-сметная документация для проведения строительства водопровода и канализации в микрорайоне общей протяженностью 77 километров. Проект разработан, госэкспертиза прошла. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры для определения подрядной организации", - рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Зиярат Камбатыр.
Передача коммуникаций городу назначена на начало следующего года. После этого подрядчики намерены приступить к модернизации. Отмечается, что на это уйдет еще 24 месяца.
Чиновники просят людей набраться терпения еще до 2024 года.
Карантин по птичьему гриппу введен в еще одном селе Павлодарской области
16.10.2021, 14:36 128143
ПАВЛОДАР. 16 ОКТЯБРЯ - В селе Павлодарское введен карантин из-за птичьего гриппа. В очаге заражения утилизировано 20 домашних птиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О падеже трех птиц 9 октября 2021 года заведующему ветеринарного пункта села Павлодарское сообщила местная жительница.
11 октября 2021 года отобран и направлен для исследования в Национальный референтный центр по ветеринарии патологический материал и две пробы сыворотки крови. Отобранные пробы показали положительный результат по высокопатогенному гриппу птиц", - рассказали в управлении ветеринарии области.
По представлению главного ветеринарно-санитарного инспектора города Павлодара акимом села Павлодарское наложен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на личное подворье сельчанки, пишет Pavlodarnews.kz
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С 3 по 14 октября 2021 года у нее пали 31 курица, 11 гусей и 22 индюка.
Республиканский противоэпизоотический отряд в очаге провел утилизацию еще 20 домашних птиц - 15 кур и 5 гусей.
По данным издания, село Павлодарское является буферной зоной, радиус 50 километров считается зоной наблюдения. После установления специальной комиссией цены за одну голову владельцам будет возмещена стоимость изъятой птицы.
Ранее сообщалось, что птичий грипп выявлен
3 октября на частном подворье жительницы села Березовка Павлодарской области.
Воспитатель детского сада заперла ребенка в подвале
16.10.2021, 13:15 147313
ТУРКЕСТАН. 16 ОКТЯБРЯ - В Туркестанской области из детского сада уволили воспитателя, которая заперла ребёнка в подвале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошёл в сельском округе Куркелес Туркестанской области. По словам матери, её сына содержали в подвале без отопления и других условий. Женщина подала заявление в полицию, сообщает телеканал "Алматы ТВ"
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Прошу простить меня. Это правда, что заперла ребенка в подвале. Поэтому приношу свои извинения. Такое больше не повторится", - признала свою вину воспитательница детского сада "Ак когершін" Гульмира Мустафаева.
По информации телеканала, воспитателя уволили.