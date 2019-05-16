Суд приостановил эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения" в Рудном

Рудный. 15 мая. Kazakhstan Today - Суд приостановил эксплуатацию аттракциона "Колесо обозрения" в городе Рудном, передает Kazakhstan Today.

14 мая 2019 года в канцелярию специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области поступило исковое заявление, по которому 15 мая 2019 года возбуждено гражданское дело по иску общественного объединения "Центр защиты прав потребителей города Рудного" к ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного и ГУ "Аппарат акима города Рудного" о запрещении эксплуатации объекта строительства – аттракциона "Колесо обозрения" в городе Рудном", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В рамках гражданского судопроизводства судьей удовлетворено ходатайство истца о принятии мер обеспечительного характера – эксплуатация упомянутого аттракциона приостановлена до принятия окончательного решения по делу.

В настоящее время решается вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз.

Напомним, установленный за 330 миллионов тенге аттракцион вышел из строя. В соцсети попало видео, на котором запечатлено, как одна из кабинок аттракциона перевернулась. К счастью, в тот момент внутри кабинки людей не было.

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