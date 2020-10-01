Судебные исполнители взыскали с зерновой компании более 200 млн тенге долгов по зарплате

Петропавловск. 30 сентября. Kazakhstan Today - Судебные исполнители Северо-Казахстанской области взыскали долги по заработной плате на сумму 210 703 689 тенге в пользу 450 работников, передает Kazakhstan Today.

Задолженность по исполнительным производствам сформировалась в период посевной и уборочной деятельности группы компаний "Казэкспортастык", занимающихся производством и реализацией зерна на рынке Северо-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

К настоящему времени работодатели полностью рассчитались со своими работниками средствами, которые поступали на счета юридических лиц, списывая и перечисляя их взыскателям.

Всего с начала года судебными исполнителями области реально взыскано более 700 млн тенге по 2000 исполнительным производствам указанной категории.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства