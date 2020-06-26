Суды Нур-Султана закрылись на карантин

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Суды Нур-Султана будут закрыты до 3 июля, передает Kazakhstan Today.

В связи с заболеванием СOVID-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин.

Онлайн-рассмотрение судебных дел отложены на более поздние сроки, за исключением административных дел, а также материалов, связанных с санкционированием мер пресечения, продлением срока содержания под стражей и отдельных материалов, не терпящих отлагательств", - говорится в сообщении пресс-службы суда города Нур-Султана.

В ведомстве объяснили, что данные меры являются вынужденными и направлены на сохранение здоровья граждан.

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