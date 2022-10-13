Судья районного суда Алматы освобождена от должности

Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Высший судебный совет сообщает об освобождении от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы Светланы Жолмановой.
6 октября 2022 года судебным жюри при Высшем судебном совете рассмотрено дисциплинарное дело в отношении судьи Медеуского районного суда города Алматы Жолмановой С.С. по факту совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, связанного с допущением судьей непроцессуального контакта с представителями сторон по судебным делам", - сообщает пресс-службе совета.
Судебное жюри приняло решение о наложении на судью Жолманову дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности.
Сообщается, что данное решение не вступило в законную силу, Жолманова имеет право его обжаловать в Высшем судебном совете.
Напомним, в апреле прошлого года тало известно, что судья Жолманова подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. В пресс-службе городского суда Алматы заявили, что в служебном кабинете изъято 10 000 долларов, в доме судьи ничего не изъято. Полномочия судьи были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК.