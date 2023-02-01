31.01.2023, 12:59 27116

Свыше полутора тысяч проблемных вопросов озвучили граждане во время встреч с министрами и акимами

Населением было поднято более 33,4 тысячи вопросов и предложений по жилищно-коммунальной инфраструктуре
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанские министры и акимы провели 216 приемов граждан, сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, информирует пресс-служба главы правительства.

Сегодня в Казахстане значительная часть проблемных вопросов граждан решается на местном уровне. Это стало возможным благодаря децентрализации государственных функций. Однако населением поднимаются также вопросы, решение которых требует межведомственной проработки.

К примеру, вопросы отсутствия трассовых медико-спасательных пунктов на аварийно-опасных участках дорог республиканского значения, автодромов для обеспечения проведения практических экзаменов на знание правил дорожного движения, обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями и так далее.

Несмотря на колоссальную нагрузку на министерства, в частности Минтруда, Минпросвещения, Минсельхоза, и другие госорганы, указанные ведомства оказывают акиматам значительную поддержку в решении проблемных вопросов граждан в рамках реализации указа главы государства "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением".

В рамках выездных встреч по итогам 2022 года министрами проведено 216 личных приемов, на которых приняты 1498 граждан. Населением озвучено 1679 проблемных вопросов. Из них 1241, или 74%, решены, 438 - находятся на исполнении у государственных органов.

В целом министр информации отметил положительный эффект и результативность указанных мероприятий. К примеру, по итогам встреч с населением министра просвещения внесены изменения в правила организации питания обучающихся в государственных школах. Теперь в школьных столовых должны создаваться необходимые условия для детей, которые приносят с собой еду из дома.

Одним из результатов встреч министра внутренних дел с населением Северо-Казахстанской области стало принятие под покровительство физкультурно-спортивного общества "Динамо" местной спортивной школы.

При этом Дархан Кыдырали сообщил, что гражданами и представителями средств массовой информации отмечается недостаточное анонсирование предстоящих выездов министров в регионы в местных СМИ. Согласно графику, на 2022 год запланировано 227 встреч, из которых 55 запланированы на первое, 172 - на второе полугодие. Всего же в соответствии с графиком в 2022 году (в период май-декабрь) было проведено 212 встреч.

Сравнительный анализ встреч министров с населением по двум полугодиям показал значительное увеличение темпов проведения встреч во втором полугодии - в 2-3 раза. Иными словами, вовлечение вице-министров в практику проведения встреч с населением в регионах наряду с министрами позволило наверстать график менее чем за 1 месяц", - заявил Кыдырали.


Министр информации сообщил также, что ведомством разработан и включен в проект методики оценки степени открытости государственных органов новый индикатор - "Встречи с населением". Теперь встречи министров с населением и их результаты будут оцениваться Министерством информации и общественного развития.

Дархан Кыдырали, резюмируя свое выступление, предложил следующие меры по повышению эффективности встреч с населением в будущем.

  • Не ограничиваться встречами с населением в домах культур и площадках службы центральных коммуникаций, а выезжать на проблемные участки.
  • Обеспечить частое анонсирование выездов министров в регионы не только на сайтах центральных исполнительных органов, но и на местном уровне.
  • Наряду с министрами обеспечить выезды в регионы вице-министров и председателей ведомств.

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по итогам II полугодия 2022 года было проведено порядка 19,8 тысячи встреч акимов с гражданами.

Населением было поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другое. По итогам встреч местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов", - сообщил он.


На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 62 вопросов. Большая часть из них связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета.

Детальный анализ данного перечня показал, что:

  • по 10 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация (ТЭО, ПСД);
  • по 5 вопросам в РБ уже предусмотрено 20,2 млрд тенге;
  • по 13 вопросам возможность выделения средств в сумме 61,2 млрд тенге будет рассмотрена при уточнении республиканского бюджета на 2023 год;
  • 14 вопросов находятся на исполнении госорганов;
  • 18 вопросов не поддержаны госорганами в связи с компетенцией местного исполнительного органа по решению данных вопросов;
  • 2 вопроса уже исполнены госорганами.

С учетом вышеуказанного анализа центральными государственными органами отобраны 6 вопросов, требующих решения на уровне центральных госорганов.

По итогам I полугодия 2022 года 14 вопросов требовали решения на центральном уровне, из которых 5 вопросов были исполнены, 6 вопросов не поддержаны госорганами в ходе обсуждений и 3 вопроса, имеющие долгосрочный характер решения, находятся на исполнении", - добавил Куантыров.


В целом в прошлом году акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, 63 тысячи вопросов поднято населением, 47,6 тысячи были решены, что составляет 75,5%.

Самыми эффективными регионами являются:

  • Актюбинская область - 94,7% вопросов решены (поднято 4497 вопросов, решено 4259);
  • Костанайская область - 93% вопросов решены (поднято 3467 вопросов, решено 3224);
  • город Алматы - 92,8% вопросов решены (поднято 4518 вопросов, решено 4194).

Самые низкие показатели:

  • Алматинская область - 28,5% вопросов решены (поднято 1029 вопросов, решено 294);
  • Западно-Казахстанская область - 50,5% вопросов решены (поднято 3751 вопросов, решено 1895);
  • Атырауская область - 54,5% вопросов решены (поднято 2808 вопросов, решено 1533).

В целом, по словам министра нацэкономики, новый формат коммуникации акимов положительно воспринят гражданами и имеет высокую актуальность для реагирования на запросы населения.

Он отметил также увеличение количества и эффективности встреч акимов с населением. Так, количество встреч во втором полугодии увеличилось по сравнению с первым в 2,3 раза (1 полугодие - 8,5 тысячи встреч). Также улучшилась организация проведения встреч. Акиматами заблаговременно проводится информирование о проведении предстоящих встреч, также при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей существенных нарушений при организации встреч обнаружено не было.

Кроме того, в некоторых регионах наблюдается активное участие граждан на встречах.

Глава Миннацэкономики отметил положительный опыт принципа открытого микрофона, применяемого акиматом города Алматы при проведении встреч с населением и акимата города Шымкента во время приемов граждан, которые проводятся ежемесячно с участием всех руководителей акимата города и территориальных подразделении госорганов.

В Алматинской области во втором полугодии 2022 года была проведена 1161 встреча с населением. Об этом сообщил глава региона Марат Султангазиев.

Так, 10 встреч провел аким области, 386 - акимы районов и городов, 765 - акимы сельских округов и сел. Во встречах приняли участие 94 113 человек. Всего же было принято 2594 предложения от граждан.

По итогам встреч акимов с населением сформирован перечень из 1029 проблемных вопросов, которые сейчас находятся в работе. Из общего числа проблемных вопросов в 2022 году исполнено 37 проектов, на стадии исполнения - 257. Оставшиеся 735 находятся в работе и будут поэтапно решаться исходя из приоритетности", - отметил Султангазиев.


На эти цели из бюджета в 2022 году было выделено 9,1 млрд тенге. На решение оставшихся вопросов требуется 279 млрд тенге.

Отдельные вопросы будут решены в рамках реализации национальных проектов, таких как "Здоровая нация", "Комфортная школа", "Развитие агропромышленного комплекса" и других.

В завершение аким Алматинской области добавил, что в соответствии с указом президента РК по согласованию с областным маслихатом утвержден гибкий календарь регулярных встреч акима с населением в 2023 году.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:встречапроблемыАкимы

новости по теме

30.01.2023, 18:00 64176

В МВД РК объяснили причину отмены "визарана"

"Визаран" отменили для того, чтобы люди соблюдали миграционное законодательство
В МВД РК объяснили причину отмены "визарана"
Фото: Depositphotos
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан объяснили причину отмены "визарана".

На брифинге стало известно, что он был отменен для того, чтобы прибывающие иностранцы соблюдали миграционное законодательство страны, информирует sputnik.kz.

Причина проста. "Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", - цитирует informburo.kz МВД.


Напомним, в Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.

Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней.Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.

Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МВДВизапричинаОтмена
30.01.2023, 15:45 67461

Граждан РК среди пострадавших в Иране нет - МИД

В посольство такой информации не поступало
Граждан РК среди пострадавших в Иране нет - МИД
Фото: МИД РК
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждан Казахстана среди пострадавших в Иране нет, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По информации иранских властей, среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - заявил он.


Напомним, вечером 28 января 2023 года около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны Ирана.

Также в Иране произошло землетрясение, в результате которого пострадали сотни человек.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИранРКПострадавшая
30.01.2023, 14:23 71016

Сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот

Преступную схему, по которой чиновники приобретали жилье, раскрыл Антикор СКО
Сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот
Фото: pexels.com
Петропавловск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники акимата Петропавловска незаконно получали квартиры, исключая из списка детей-сирот.

Итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска представил на общественном совете руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин, сообщает "Sputnik Казахстан".

По его словам, установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.

Первое - это организация инвентаризации жилищного фонда с автоматизацией бизнес-процессов. На балансе отдела состоит 2889 объектов недвижимого имущества, из которых только для 747 квартир имеется соответствующая документация по распределению. Эти квартиры переданы для аренды нуждающимся. На 1445 объектов в отделе отсутствуют договоры аренды или другие подтверждающие их использование документы", - рассказал Хабибулин.


Антикор провел выборочный мониторинг этих квартир. В результате выяснилось, что в 54 квартирах из 70 находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде.

Совместно с управлением местной полицейской службы проведен выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду", - проинформировал Хабибулин.


Процесс распределения жилья между нуждающимися тоже не отвечает требованиям закона.

Так, вдвое снижена доля выданного жилья для детей-сирот. Вместо 20% распределенных квартир для этой категории выделено только 10,9%. Зато с признаками злоупотребления без учета очередности предоставлены квартиры для служащих этого же отдела", - привел цифры Хабибулин.


Для того чтобы прекратить практику бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом, ведомство требует в кратчайшие сроки принять меры к распределению всех 1445 объектов между нуждающимся, а также принять меры к лицам, нарушившим условия проживания.

Это уже не первый случай злоупотребления петропавловскими чиновниками своей властью. Так, в апреле прошлого года прокуратура Петропавловска выявила, что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот.

А в октябре 2021 года парень-сирота из Петропавловска случайно узнал о своей "смерти" и что его "посмертном" исключении из списка очередников на квартиру, пишет Sputnik.

Областной департамент по противодействию коррупции в ходе анализа установил 1360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин и 70 фактов предоставления жилища лицам, не стоящим в очереди.

Некоторые из сирот ожидают квартиры по 10-15 лет. В горакимате заверяли, что в 2022 году дети-сироты получат сразу 120 квартир в шести новых домах. Но сдача домов и выдача обещанных квартир до сих пор не состоялась. Заселение домов перенесли на первую половину 2023 года.

Необходима ревизия списков получивших жилье и исключенных из очереди", - констатировал на общественном совете Дамир Хабибулин.

 
30.01.2023, 11:15 77526

Казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге за применение пиротехники в населенных пунктах

В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками
Казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге за применение пиротехники в населенных пунктах
Фото: Акимат Алматы
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2022 года в РК было рассмотрено 92 административных правонарушения по статье о применении пиротехнических изделий в населенных пунктах - на 28,1% меньше, чем годом ранее.

Из них по 76 делам наложили административные взыскания, по остальным 16 прекратили производство, сообщает energyprom.kz.

Среди 76 дел, по которым началось производство, по 70 делам наложили штрафы, по 6 вынесли предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 3,4 млн тенге, взыскано 3,1 млн тенге.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в РК рассмотрели 128 административных правонарушений в секторе, минус 3% за год.

В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов, минус 31,3% и плюс 57,1% за год соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (10 случаев, минус 47,4%) и Костанайская (8 случаев - столько же, сколько и годом ранее) области. Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в трех новообразованных областях - Улытауской, Абайской и Жетысуской, - а также в Западно-Казахстанской области", - информируют аналитики.


Проблема неразумного использования пиротехнических приспособлений актуальна во всем мире. Так, комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) обнаружила тенденцию к значительному росту числа травм, связанных с фейерверками. По оценкам CPSC, в период с 2006 по 2021 год количество травм от фейерверков в США выросло на 25%.

В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками. Чаще всего при этом страдают руки и пальцы, а также голова (лицо, уши) и ноги, информирует портал.

Напомним, в новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане.

Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.

Как показал опрос, проведенный на сайте KAZAKHSTAN TODAY, 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
 
30.01.2023, 10:19 79826

Аким Павлодарской области поручил пересмотреть перерасчет оплаты за теплоэнергию в Экибастузе  

ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании
Экибастуз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания оперштаба по ситуации с теплоснабжением Экибастуза аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство системой перерасчета платежей за теплоэнергию для жителей города.


Та система пересчета нас не устраивает. Ни нас, ни население. Это все надо пересматривать", - сказал Асаин Байханов.


По его словам, от населении поступает шквал критики. Горожане спрашивают: "Как мы будем платить за услугу, которую мы не получали?"

Байханов рассказал, что сейчас ТЭЦ обеспечивается работа шести котлов, продолжается восстановление девяти оставшихся повреждений на сетях.

Последствия ремонтов устранены на 40% участков. На следующей неделе должны приступить к обратной засыпке самых сложных из них, где требуется установка железобетонных лотков.

ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании. Весной на станции начнется реконструкция 5 водогрейных и 3 энергетических котлоагрегатов. Сейчас составляется ПСД. Главная текущая задача - не допустить повторной остановки теплоснабжения города и как можно скорее нормализовать его", - добавил глава региона.


Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПерерасчетЭкибастузкомуслуги
29.01.2023, 12:00 125576

В Казахстане легализовали более пяти тысяч иностранных автомобилей  

Многие предпочитают сдавать документы онлайн
В Казахстане легализовали более пяти тысяч иностранных автомобилей
Фото: Depositphotos
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Больше пяти тысяч иностранных автомобилей легализовали в Казахстане с 23 января, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан

В ведомстве отметили, что многие предпочитают сдавать документы онлайн, что значительно сокращает время прохождения процедуры, информирует "Хабар24".

Есть информация у нас, что сейчас люди пытаются ввозить еще автомобили из-за рубежа, в том числе и праворульные, и пытаются какими-то окольными путями узаконить, доказать, что она ввезена до 1 сентября 22 года. Я всех предупреждаю, у нас четко базы все налажены и со страховщиками, и с пограничниками, и мы сразу видим", - заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.



Он подчеркнул, что, если машина ввезена позже, она не будет легализована.

Напомним, правила проведения процедуры утверждены правительством. Получить казахстанский номер могут владельцы автобусов, легковых и средних грузовых автомобилей при условии, что транспорт был ввезен в страну до 1 сентября прошлого года.

При этом он должен быть снят с учета и не находиться в розыске, а также пройти необходимые таможенные процедуры. Продлится легализация до 1 июля.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АвтомобилиРКлегализация
27.01.2023, 18:22 206921

"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан

В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов
"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аэрофлот с 1 февраля возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана, сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", - заявили в пресс-службе.


Сообщается, что в столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы - до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю - по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс - по понедельникам.

До февраля 2023 года полеты в города Казахстана из Москвы осуществляются авиакомпанией "Россия" ("Группа "Аэрофлот").

Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВозобновлениеАэрофлотрейсы
27.01.2023, 16:55 189011

Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы

Вводится тариф по транспортировке товарного газа по газопроводным сетям
Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 1 февраля повышают тариф на газ для бытовых потребителей, сообщает АО "Алматыгазсервис-Холдинг".

С 1 февраля 2023 года вводится тариф по транспортировке товарного газа по газопроводным сетям в размере 3510,11 (с НДС)", - цитирует КТК сообщение пресс-службы.


Отпускная цена реализации газа за 1 кубический метр товарного газа вместе с транспортировкой составят:

  • для бытовых потребителей (население) - 27,69 тенге (с НДС);

  • для коммунально-бытовых потребителей - 39,97 тенге (с НДС).

Такое решение компания объясняет заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.

Ранее сообщалось, что Минэнерго будет регулировать розничные цены на сжиженный газ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГазтарифыАлматы

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

      Архив опросов