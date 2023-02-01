Свыше полутора тысяч проблемных вопросов озвучили граждане во время встреч с министрами и акимами

Населением было поднято более 33,4 тысячи вопросов и предложений по жилищно-коммунальной инфраструктуре

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанские министры и акимы провели 216 приемов граждан, сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, - В 2022 году казахстанские министры и акимы провели 216 приемов граждан, сообщил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, информирует пресс-служба главы правительства.





Сегодня в Казахстане значительная часть проблемных вопросов граждан решается на местном уровне. Это стало возможным благодаря децентрализации государственных функций. Однако населением поднимаются также вопросы, решение которых требует межведомственной проработки.





К примеру, вопросы отсутствия трассовых медико-спасательных пунктов на аварийно-опасных участках дорог республиканского значения, автодромов для обеспечения проведения практических экзаменов на знание правил дорожного движения, обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями и так далее.





Несмотря на колоссальную нагрузку на министерства, в частности Минтруда, Минпросвещения, Минсельхоза, и другие госорганы, указанные ведомства оказывают акиматам значительную поддержку в решении проблемных вопросов граждан в рамках реализации указа главы государства "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением".





В рамках выездных встреч по итогам 2022 года министрами проведено 216 личных приемов, на которых приняты 1498 граждан. Населением озвучено 1679 проблемных вопросов. Из них 1241, или 74%, решены, 438 - находятся на исполнении у государственных органов.





В целом министр информации отметил положительный эффект и результативность указанных мероприятий. К примеру, по итогам встреч с населением министра просвещения внесены изменения в правила организации питания обучающихся в государственных школах. Теперь в школьных столовых должны создаваться необходимые условия для детей, которые приносят с собой еду из дома.





Одним из результатов встреч министра внутренних дел с населением Северо-Казахстанской области стало принятие под покровительство физкультурно-спортивного общества "Динамо" местной спортивной школы.





При этом Дархан Кыдырали сообщил, что гражданами и представителями средств массовой информации отмечается недостаточное анонсирование предстоящих выездов министров в регионы в местных СМИ. Согласно графику, на 2022 год запланировано 227 встреч, из которых 55 запланированы на первое, 172 - на второе полугодие. Всего же в соответствии с графиком в 2022 году (в период май-декабрь) было проведено 212 встреч.





Сравнительный анализ встреч министров с населением по двум полугодиям показал значительное увеличение темпов проведения встреч во втором полугодии - в 2-3 раза. Иными словами, вовлечение вице-министров в практику проведения встреч с населением в регионах наряду с министрами позволило наверстать график менее чем за 1 месяц", - заявил Кыдырали.





Министр информации сообщил также, что ведомством разработан и включен в проект методики оценки степени открытости государственных органов новый индикатор - "Встречи с населением". Теперь встречи министров с населением и их результаты будут оцениваться Министерством информации и общественного развития.





Дархан Кыдырали, резюмируя свое выступление, предложил следующие меры по повышению эффективности встреч с населением в будущем.





Не ограничиваться встречами с населением в домах культур и площадках службы центральных коммуникаций, а выезжать на проблемные участки.

Обеспечить частое анонсирование выездов министров в регионы не только на сайтах центральных исполнительных органов, но и на местном уровне.

Наряду с министрами обеспечить выезды в регионы вице-министров и председателей ведомств.





Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по итогам II полугодия 2022 года было проведено порядка 19,8 тысячи встреч акимов с гражданами.





Населением было поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другое. По итогам встреч местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов", - сообщил он.





На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 62 вопросов. Большая часть из них связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета.





Детальный анализ данного перечня показал, что:





по 10 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация (ТЭО, ПСД);

по 5 вопросам в РБ уже предусмотрено 20,2 млрд тенге;

по 13 вопросам возможность выделения средств в сумме 61,2 млрд тенге будет рассмотрена при уточнении республиканского бюджета на 2023 год;

14 вопросов находятся на исполнении госорганов;

18 вопросов не поддержаны госорганами в связи с компетенцией местного исполнительного органа по решению данных вопросов;

2 вопроса уже исполнены госорганами.





С учетом вышеуказанного анализа центральными государственными органами отобраны 6 вопросов, требующих решения на уровне центральных госорганов.





По итогам I полугодия 2022 года 14 вопросов требовали решения на центральном уровне, из которых 5 вопросов были исполнены, 6 вопросов не поддержаны госорганами в ходе обсуждений и 3 вопроса, имеющие долгосрочный характер решения, находятся на исполнении", - добавил Куантыров.





В целом в прошлом году акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, 63 тысячи вопросов поднято населением, 47,6 тысячи были решены, что составляет 75,5%.





Самыми эффективными регионами являются:





Актюбинская область - 94,7% вопросов решены (поднято 4497 вопросов, решено 4259);

Костанайская область - 93% вопросов решены (поднято 3467 вопросов, решено 3224);

город Алматы - 92,8% вопросов решены (поднято 4518 вопросов, решено 4194).





Самые низкие показатели:





Алматинская область - 28,5% вопросов решены (поднято 1029 вопросов, решено 294);

Западно-Казахстанская область - 50,5% вопросов решены (поднято 3751 вопросов, решено 1895);

Атырауская область - 54,5% вопросов решены (поднято 2808 вопросов, решено 1533).





В целом, по словам министра нацэкономики, новый формат коммуникации акимов положительно воспринят гражданами и имеет высокую актуальность для реагирования на запросы населения.





Он отметил также увеличение количества и эффективности встреч акимов с населением. Так, количество встреч во втором полугодии увеличилось по сравнению с первым в 2,3 раза (1 полугодие - 8,5 тысячи встреч). Также улучшилась организация проведения встреч. Акиматами заблаговременно проводится информирование о проведении предстоящих встреч, также при мониторинге средств массовой информации и социальных сетей существенных нарушений при организации встреч обнаружено не было.





Кроме того, в некоторых регионах наблюдается активное участие граждан на встречах.





Глава Миннацэкономики отметил положительный опыт принципа открытого микрофона, применяемого акиматом города Алматы при проведении встреч с населением и акимата города Шымкента во время приемов граждан, которые проводятся ежемесячно с участием всех руководителей акимата города и территориальных подразделении госорганов.





В Алматинской области во втором полугодии 2022 года была проведена 1161 встреча с населением. Об этом сообщил глава региона Марат Султангазиев.





Так, 10 встреч провел аким области, 386 - акимы районов и городов, 765 - акимы сельских округов и сел. Во встречах приняли участие 94 113 человек. Всего же было принято 2594 предложения от граждан.





По итогам встреч акимов с населением сформирован перечень из 1029 проблемных вопросов, которые сейчас находятся в работе. Из общего числа проблемных вопросов в 2022 году исполнено 37 проектов, на стадии исполнения - 257. Оставшиеся 735 находятся в работе и будут поэтапно решаться исходя из приоритетности", - отметил Султангазиев.





На эти цели из бюджета в 2022 году было выделено 9,1 млрд тенге. На решение оставшихся вопросов требуется 279 млрд тенге.





Отдельные вопросы будут решены в рамках реализации национальных проектов, таких как "Здоровая нация", "Комфортная школа", "Развитие агропромышленного комплекса" и других.





В завершение аким Алматинской области добавил, что в соответствии с указом президента РК по согласованию с областным маслихатом утвержден гибкий календарь регулярных встреч акима с населением в 2023 году.