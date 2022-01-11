Он ехал на машине, когда автомобиль обстреляли. Молодой человек скончался на месте", - сообщил источник агентству Sputnik Казахстан.
Сын ректора КазНУ погиб во время беспорядков в Алматы
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В КазНУ подтвердили информацию о гибели сына ректора
В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее:
Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева
Президент четко и аргументированно охарактеризовал сегодняшнее состояние экономики, социальное положение населения, определил перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны", - подчеркнула Светлана Корнеева.
Я всецело поддерживаю выступление президента, в котором прозвучал глубокий анализ социального, экономического положения страны, даны конкретные поручения правительству, государственным органам по принятию антикризисных мер, направленных на повышение благосостояния граждан и реформированию политической жизни страны.
Работа по обеспечению продбезопасности продолжается в Алматы
С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО "Фирма "Ас-Ан" возобновил поставки подсолнечного масла, сахара, соли, рожек, риса, перловки и муки в торговые сети. С 10 января начаты поставки в 49 магазинов "У дома" Бостандыкского и Турксибского районов. Производители молочной продукции - ТОО "Солнечный", ТОО "АдалСут" и ТОО JLC, ТОО "Фуд Мастер", RG Brands ведут поставки в штатном режиме. ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Алатау Кус" имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня поставки ведутся во все торговые сети и крупные магазины. Сегодня начали работу 20 павильонов СПК. Также 9 января в сеть "Магнум" налажена поставка законтрактованных объемов овощей", - сообщили в штабе.
В сети "Магнум" из 68 супермаркетов работают 49. В сети Small работают все 28 магазинов, в сети "Тоймарт" из 23 магазинов работают 12, "Беккер и К" возобновили работу все 14 фирменных магазинов. В сети "Интерфуд" открыты пять магазинов из шести. Также работают три магазина "Галмарт", два "А-стор", супермаркеты "Юбилейный", "Столичный" (оба), "Метро", Carefood. Также в Алматы имеется 52 торговых рынка. По состоянию на 10 января из них было открыто десять - "Таусамалы", "Барыс-4", "Арыстан", "Алматы-1", "Айнабулак", "Карасу", "Жулдыз", "Турксиб", "Тастак", "Орбита". Остальные продовольственные и непродовольственные рынки начали работу сегодня. Пострадавших объектов не выявлено", - информирует штаб.
Есентай молл" и "Мега Алма-Ата" на Розыбакиева, "Мега Парк" на Сейфуллина ожидают стабилизации ситуации в городе, после чего будут открыты для посещения.
В Алматы с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты
С 12 января в Алматы начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные. В связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 08.00 до 20.00; для пригородных маршрутов - с 09.00 до 18.00", - сказано в сообщении.
Какие ТРЦ заработали в Алматы
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Какие ТРЦ в Алматы заработают с 12 января, рассказали в акимате города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Сегодня работу возобновили "Глобус", "Спутник", "Гранд парк", "Ритц палас", "Алматы молл", Алма-Ата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра откроются "Мега Алма-Ата", "Мега Парк", АДК, "Достык плаза", "Атакент молл", "Март". Предварительно подтверждают открытие Silkway city и "Алатау". Послезавтра планирует открытие ТРЦ "Форум", 19 января - "Есентай молл".
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ДСЭК: Граждане, прибывшие из-за рубежа, обязаны представить справку с отрицательным ПЦР
Граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19", - сообщили ДСЭК города Алматы.
В Талдыкоргане начал курсировать общественный транспорт
По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжана Дарибаева, на внутренние маршруты Талдыкоргана вышли 82 автобуса семи предприятий-пассажироперевозчиков", - сообщили в пресс-службе.
Горячая линия помощи адвокатов открыта в Казахстане
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