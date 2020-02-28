Талгат Уали назначен официальным представителем Комитета госдоходов Минфина

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Назначен новый официальный представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Талгат Уали назначен официальным представителем Комитета государственных доходов МФ РК, сообщили в пресс-службе КГД.

Талгат Уали родился в 1988 году в селе Аксуат Тарбагатайского района ВКО. В 2009 году окончил Семипалатинский университет "Кайнар" по специальности "экономист". Трудовую деятельность начал в 2010 году журналистом Семипалатинского городского телеканала ТВК-6. В 2011 году - редактор-ведущий в Семипалатинском филиале РТРК "Казахстан". В 2012 году - журналист в новостной службе компании Седьмого канала ТОО "ЭРА". В 2015 году работал журналистом службы новостей АО "Агентство " Хабар". С 2016 года работал в Службе новостей мультимедийного телеканала "Atameken Business" специальным корреспондентом, телеведущим и журналистом президентского пула.

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