Телеграм-канал для проверки правдивости сообщений в соцсетях запустили в Карагандинской области (ВИДЕО)

Караганда. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области создали Telegram-канал stopfake09, передает Kazakhstan Today.

Карагандинский телеграмм-канал @stopfake09 опроверг информацию о том, что школьник, уронивший портрет Нурсултана Назарбаева, предстанет перед судом.

Распространяющий новость сайт panorama.pub специализируется на фейковых и сатирических новостях. Выходящий на нём контент является шуточным и не соответствует действительности", - подчеркивают создатели канала.

Напомним, Telegram-канал stopfake09 создали в Карагандинской области для проверки рассылок в мессенджерах и соцсетях. С его помощью любой пользователь может выяснить, насколько достоверна та или иная информация.

Подписаться на канал можно по ссылке https://t.me/Stopfake09 . Здесь публикуется актуальная информация о фейковых рассылках. Проверить на достоверность любую новость можно, заполнив форму: https://forms.gle/vkGPZtvm5ELRX7qo9

Сервис проверки позволит в любой момент удостовериться в правдивости рассылаемой информации и сократить количество ложных сообщений.





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