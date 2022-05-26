Токаев направил соболезнования президенту США в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В Казахстане рассматривают вопрос охвата социальной защитой таксистов, работающих на различных интернет-платформах. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С операторами платформы обговариваем. Россия, оказывается, уже начала пилот и апробирует проект. Там операторы платформы, может быть, Яндекс такси, начали работать и за своих таксистов перечислять социальные отчисления. Это делается за счет средств, выплат, которые осуществляют работники операторам программы", - цитирует Тамару Дуйсенову МИА " Казинформ ".

Аналогичные правила действует в Южной Корее, Китае, и в Европе. Казахстан хочет перенять эту практику и сейчас ведет переговоры с экспертами, сообщает Sputnik.kz

И, когда мы уже придем к единому мнению, тоже скажем. В целом, эта работа будет, потому что каждый человек, который работает, давайте даже того же таксиста возьмем, в любой момент он может остаться без работы", - добавила Тамара Дуйсенова.

Водители, по ее словам, могут попасть в ДТП или остаться без работы по разным причинам. На эти случаи у них должна быть страховка и социальные выплаты.

Отметим, сейчас водители таких сервисов такси, как Яндекс.Go или InDriver работают в Казахстане как самозанятые.

Министр труда и социальной защиты населения также ответила на вопрос о давлении на рынок труда граждан из России.

По ее словам, если опираться на данные по статистике, в Казахстан прибыло небольшое количество людей.