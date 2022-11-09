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Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно документу, за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждаются:
орденом "Барыс" ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;
орденом "Парасат" - научный советник ТОО "Атыраугидрогеология" Едиге Сабуров;
орденом "Құрмет" - директор КГП "Атырауский областной кардиологический центр" Марат Нурышевич Конысов;
орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - оператор НГДУ "Доссормунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" Сафи Каниевич Сатмагамбетов;
медалью "Ерен еңбегі үшін" - домбрист академического оркестра имени Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.