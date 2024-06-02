01.06.2024, 09:02 51991

Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Президент пожелал юным гражданам здоровья, благополучия и новых свершений
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей
Фото: Акорда
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Акорды.

Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению", - говорится в тексте поздравления.


Глава государства добавил, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будут ключевыми приоритетами государства.

Дети - это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат", - сказал президент.


Он добавил, что для этого нужно всем обществом прививать детям общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре.

Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями! Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!" - сказал Токаев.

 
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Теги:ТокаевКазахстанцыПоздравление

новости по теме

02.06.2024, 14:41 2391

В Казахстане проведут учения на случай разрушительного землетрясения

Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны
В Казахстане проведут учения на случай разрушительного землетрясения
Фото: МЧС РК
Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 3-4 июня в сейсмически опасных регионах страны - городах Алматы, Шымкенте, в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2024". Республиканский штаб по координации учения располагается в Усть-Каменогорске ВКО, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.

3 июня в 10.00 в рамках учения будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сиренно-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.

В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения. В ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, мобильные пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и полевой медицинский госпиталь, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

В Алматы и Усть-Каменогорске готовятся к проведению республиканского учения.

По данным ДЧС Алматы, по городу оперативный штаб размещается по адресу Байзакова, 300. Учение пройдет в два этапа, в ходе него будут отработаны практические действия - проверят запуск системы оповещения, отработают развертывание пунктов приема пострадавшего населения, развертывание полевых мобильных госпиталей, палаточного лагеря, ликвидацию "аварии" на химобъекте, спасательные работы и др.

В областном центре ВКО развернут палаточный лагерь для условно пострадавшего населения на 1200 человек, которое будет пребывать сюда в случае последствий разрушительного землетрясения. В палаточном лагере есть все необходимое для проживания. Жилая и коммунально-бытовая зоны, блок питания, госпиталь для оказания экстренной помощи населению врачами Центра медицины катастроф, мобильный ЦОН, центр связи, отметили в МЧС.

Как сообщалось ранее, сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны.

По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны, где проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.

Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетысу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
 
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Теги:ЗемлетрясениеУченияМЧС
02.06.2024, 10:39 10656

По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары проводится расследование - КТЖ

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Вчера вечером эвакуированные жители вернулись в свои дома
По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары проводится расследование - КТЖ
Фото: МЧС РК
Талдыкорган. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По случаю утечки серной кислоты на станции Малайсары в Жетысуской области проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".

1 июня текущего года на станционных путях станции Малайсары при обходе грузового состава охранник ТОО "ВЖДО" обнаружил течь серной кислоты из цистерны. Согласно инструкции вагон отцеплен и огражден. Течь остановлена после охлаждения цистерны. Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет. По данному случаю проводится расследование", - проинформировали в КТЖ.


Напомним, после обнаружения утечки серной кислоты из аварийного клапана вагона-цистерны спасатели провели эвакуацию 46 сельчан из 10 местных домов. Вчера вечером жители вернулись в свои дома.

Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние одного километра. Работниками УСЭК (управление санитарно -эпидемиологического контроля) проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы.Службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МЧС.

 
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Теги:УтечкаКТЖРасследованиевагоны
01.06.2024, 19:51 36751

Школьники пришли на экскурсию в Акорду в честь Дня защиты детей

В экскурсии принял участие 81 ребенок из всех областей страны
Школьники пришли на экскурсию в Акорду в честь Дня защиты детей
Фото: Акорда
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В экскурсии по Акорде по случаю Международного дня защиты детей принял участие 81 школьник из всех областей страны, в том числе из пострадавших от паводков регионов. Среди юных гостей были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы, сообщает пресс-служба президента РК.

Учащиеся осмотрели центральный парадный холл и залы, предназначенные для проведения официальных приемов, переговоров и встреч. Школьники также совершили прогулку по саду на территории резиденции. Детей ознакомили с распорядком дня президента Касым-Жомарта Токаева, им также рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.

В завершение учащимся вручили памятные подарки от имени главы государства.

Кроме того, в ходе двухдневной поездки дети посетят такие достопримечательности столицы, как Президентский центр, Национальный музей и павильон "Нұр-Әлем".

Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира и является одним из наиболее старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Главная цель Дня защиты детей - это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника.

Все детские права и свободы отражены в декларации прав ребенка, которая была принята Генеральной ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать их осуществлению.

История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. Этот день совпал и со временем проведения "детской" конференции в Женеве.

После окончания Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями ее второго конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году, 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

Для помощи детям ООН создала специальный фонд, который ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья - от предродового периода вплоть до юности. Детский фонд поддерживает детей, потерявших родителей из-за ВИЧ/СПИДа, и следит за тем, чтобы они получали такой же уход, как и их ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и детям, больных СПИДом.
 
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Теги:АкордаВизитдети
01.06.2024, 10:38 48216

Пользователям приложения "Работа в ЕАЭС" стали доступны услуги в Казахстане

В приложении уже доступны сервисы национальных сегментов всех государств - членов ЕАЭС
Пользователям приложения "Работа в ЕАЭС" стали доступны услуги в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении "Работа в ЕАЭС", разработанном фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, запущен сегмент доступа к государственным и коммерческим услугам для трудовых мигрантов в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе банка.

Это означает, что пользователи мобильного приложения, переезжающие для трудовой деятельности в Казахстан, с сегодняшнего дня могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении уже доступны сервисы национальных сегментов всех государств - членов ЕАЭС", -  заявили в пресс-службе.


Подчеркивается, что при трудоустройстве в Республике Казахстан пользователь приложения теперь может осуществить поиск актуальных вакансий в стране, обратиться в государственные органы, оформить индивидуальный идентификационный номер, получить справки о пересечении границы, помощь в миграции и трудоустройстве, справки о соответствии квалификации иностранного работника и другие полезные услуги.

Приложение дополнено сервисами поиска жилья и покупки авиабилетов. Предполагается, что, как и в случае с другими национальными сегментами, количество сервисов, доступных через приложение для трудовых мигрантов, переехавших в Республику Казахстан, будет постоянно расти, охватывая новые государственные и коммерческие услуги. В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена полноценная информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Республике Казахстан", -  добавили в ЕАБР.


Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.


 
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Теги:ЕАБРПриложениеработа
01.06.2024, 09:54 50176

Новый терминал аэропорта Алматы обслужил первые рейсы

Все международные рейсы переведут в новый терминал до 10 июня
Новый терминал аэропорта Алматы обслужил первые рейсы
Фото: Минтранспорта РК
Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 1 июня, новый терминал аэропорта Алматы после открытия обслужил первые рейсы, сообщает пресс-служба Минтранспорта.

Рейс КС-664 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Лондон -Алматы совершил посадку в аэропорту Алматы в 08.50. На борту воздушного судна "Эйрбас-А321", совершившего рейс, было 94 пассажира.

На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Доха. Ожидается, что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09.50.

По информации ведомства, планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.

Строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв. м. В терминале имеется семь телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с четырьмя лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.

После запуска нового терминала пропускная способность аэропорта вырастет до 14 млн пассажиров в год.
 
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Теги:АэропорттерминалАлматы
01.06.2024, 09:00 52701

Что ждет казахстанцев в июне

Закон, защищающий права женщин и детей и ужесточающий наказание за побои и легкий вред здоровью, вступит в силу 15 июня
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июне текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Как отдыхаем в июне

В этом месяце у жителей Казахстана будет дополнительный выходной день. В понедельник, 17 июня, казахстанцы отметят один из самых значимых мусульманских праздников - Курбан айт. Таким образом, работающие пять дней в неделю казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 15, 16 и 17 июня.

Всего в июне у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 11 выходных дней, при шестидневке - 6 дней.

Вступит в силу закон о защите женщин и детей от бытового насилия

Depositphotos

В середине июня в Казахстане вступит в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Напомним, закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев в апреле 2024 года.

Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:

  • криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
  • предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
  • созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
  • законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
  • введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
  • введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
  • впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
  • установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
  • в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.

Открывается новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня начинает выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы - Нукус. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам).

Казахстан возобновляет авиасообщение с Оманом

С 18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы - Маскат. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Возобновляется авиасообщение между столицами Казахстана и Кореи

С 15 июня текущего года авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет авиасообщение между столицами двух стран по маршруту Астана - Сеул. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам).

С июня возобновляется авиасообщение между Астаной и Батуми

Авиакомпания SCAT с 8 июня текущего года планирует возобновить авиасообщение по маршруту Астана - Батуми с частотой два рейса в неделю. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Также ожидается, что с июля текущего года частота рейсов будет увеличена до трех раз в неделю.

В аэропорту Алматы 1 июня открывается новый терминал

Акорда

Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня.

Международный терминал способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

Прогноз погоды на июнь

По данным синоптиков "Казгидромета", в июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - на западе и в южной половине страны.

Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей территории РК, меньше нормы - в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей и на юго-западе Актюбинской области.

В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквалистым ветром.

В первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:

  • на севере, в центре РК ночью от +2, +10°С до +12, +20°С, днем от +13, +20°С до +22, +30°С;
  • на востоке ночью от +2, +7°С до +13, +18°С, днем от +13, +18°С до +23, +30°С;
  • на юго-востоке ночью от +7, +12°С до +12, +20°С, днем от +22, +27°С до +25, +37°С.

В западных и южных регионах основной фон температуры составит:

  • на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью +15+25°С, днем +25+38°С;
  • на юго-западе ночью +20+28°С, днем +30+39°С;
  • в южных регионах ночью +12+17°С, днем +27+38°С;

В конце первой декады на большей территории страны ожидается спад жары. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20+25°С до +30+38°С, а в западных, южных регионах от 25+30°С до 34+39°С.

Нацбанк Казахстана с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового образца

Нацбанк

Это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

Новые банкноты в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.

В Алматы с 1 июня стартует программа чипирования домашних животных

Планируется чипирование 15 тысяч собак и кошек. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" все домашние кошки и собаки должны быть мечены: болюсом, чипом, браслетом или ошейником, электронной меткой, биркой или татуировкой и зарегистрированы в единой базе учета. Алматинцы могут записаться на бесплатное чипирование и регистрацию в 9 ветеринарных клиниках города.

акимат
акимат

Минздрав РК пересчитает тарифы на медицинские услуги

Основная цель - снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечение доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.

С 1 июня 2024 года тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детям в стационарных условиях.

Повышение тарифов позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения. Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге", - сообщили в Минздраве.


Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.

Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг", - добавили в ведомстве.


 
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Теги:обзорКазахстан
31.05.2024, 19:49 78046

Скопление людей наблюдается на границе Казахстана и Узбекистана

Это связано с расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк"
Туркестан. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пункте пропуска "Жибек жолы" на границе с Узбекистаном отмечается периодическое скопление людей и транспорта, сообщает перс-служба КНБ РК.

Это связано с расширением дорожного полотна в пункте пропуска "Гишт Куприк" на сопредельной территории.

В настоящее время пункт пропуска "Капланбек" закрыт из-за ремонтных работ. В свою очередь по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт" движение лиц и транспортных средств ограничено", - сообщили в КНБ РК.


Другие пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме.
 
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Теги:ГраницаУзбекистанКазахстан
31.05.2024, 13:37 86126

Обещают трудоустроить в "Казахмыс": жителей Сатпаева предупредили о мошенниках

Подобным образом мошенники обманули трех жителей Сатпаева, им причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге
Сатпаев. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Ұлытау предупредила жителей региона о продолжающихся фактах мошенничества относительно трудоустройства в корпорацию "Казахмыс".

Недавно 3 жителя Сатпаева обратились в отделение полиции. Они были обмануты знакомым, обещавшим трудоустроить их в корпорацию "Казахмыс". Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге, начато досудебное расследование", - предупредили в прокуратуре региона.


Там напомнили, что ранее за аналогичное преступление, жертвами которого стали 17 жителей области, мошенника приговорили к 5 годам лишения свободы.

Жителей призвали быть бдительными и не соглашаться на противозаконные способы разрешения возникающих вопросов.
 

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