Токаев высказался о ценности Конституции Казахстана

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - 27 августа 2020 года начала свою работу международная онлайн-конференция на тему: "Конституция XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность государства", посвященная 25-летию конституции Республики Казахстан. В пленарном заседании с приветственным словом выступил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил, что в этом году исполняется 25 лет Конституции. В 1995 году на всенародном референдуме была принята новая Конституция Казахстана.

Конституция создала прочный правовой базис нашей независимости. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы территориальной целостности страны, общественного согласия, политической стабильности, верховенства права и демократии. Были определены правовые, политические и социально-экономические предпосылки формирования новой казахстанской государственности", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что за четверть века с момента принятия Конституции были осуществлены три конституционные реформы. В этой работе активное участие приняло гражданское общество.

Тем не менее, по словам Токаева, созидательный потенциал Конституции еще не иссяк. В частности, она содержит огромные возможности для полного ответа на запросы общества социально-экономического и политического характера.

Важная роль в реализации положений Основного закона отводится конституционному совету. Совет обеспечивает верховенство Основного закона на территории страны и проводит большую работу по раскрытию содержания конституционных требований", - заявил Токаев.

В завершение своего выступления президент поздравил участников конференции с юбилеем Основного закона.

Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и мудрость казахского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли. Уверен, Основной закон и впредь будет служить надежной гарантией успешного политического и экономического развития нашего государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе конференции выступили президент Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы Джанни Букиккио, председатель Суда Евразийского экономического союза Жолымбет Баишев, генеральный директор Германского фонда международного правового сотрудничества Фрауке Бахлер, руководитель Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султане Дьердь Сабо.

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