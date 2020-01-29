Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях, передает Kazakhstan Today.

Ввиду того что видимость ограничена, закрыты дороги по направлениям Коргалжинское, Костанайское, Кокчетавское, Павлодарское, Карагандинское и Рождественское", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Отмечается, что полиция продолжает работать в усиленном варианте несения службы. Личный состав поднят для оказания содействия населению. Полицейские призывают граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержаться от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

В Нур-Султане за два дня спасено и эвакуировано 64 человека, в том числе 3 роженицы. Всю ночь сотрудники полиции работали по вызволению автомашин, которые остались в снежном плену.

На северной объездной дороге в снежном сугробе застрял пассажирский автобус, следовавший в город Петропавловска. 53 пассажира - граждане Республики Узбекистан - направлялись в Российскую Федерацию. С помощью сотрудников полицейского автопатруля автобус был вызволен из снега. Пассажиры размещены в гостинице. В настоящее время спасательные работы продолжаются", - заключили в пресс-службе.

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