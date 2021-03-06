Трассы закрывают в Северном Казахстане

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В департаменте по ЧС Северо-Казахстанской области сообщили о закрытии дорог из-за ограниченной видимости, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, видимость на дорогах области не превышает 50 метров, что создает аварийную обстановку для участников движения.

В настоящий момент для всех видов транспорта закрыто движение на республиканских автодорогах в следующих направлениях:

- М-36 граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы (от границы Костанайской области до Акмолинской области);

- Р-11 Кокшетау - Рузаевка (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);

- А-16 Жезказган - Петропавловск (от границы Акмолинской области до села Сергеевка);

- Р-58 Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское;

- Р-59 Рорешнское - Корнеевка - Волошинка;

- Р-60 Возвышенка - Тимирязево;

- Р-61 Тимирязево - Сарыколь (от села Тимирязево до границы Костанайской области).

Департамент по ЧС предупреждает о рисках для водителей при выезде за пределы населенных пунктов области. Нарушение запрета влечёт за собой реальную опасность для жизни и здоровья водителей и пассажиров автотранспорта, отметили в пресс-службе ДЧС СКО.

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