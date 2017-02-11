Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы задержаны три и отменены два рейса, сообщает пресс-служба учреждения.
По состоянию на 08.00 10 февраля задержаны следующие рейсы: Алматы - Костанай (метеоусловия Костаная), Алматы - Шымкент (нехватка резервных самолетов), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.
Кроме этого, в связи с метеоусловиями Семея отменены два рейса, отправляющихся по маршруту Алматы - Семей - Алматы.
По данным пресс-службы, в настоящий момент в Алматы вертикальная видимость составляет 70 метров, горизонтальная 2500 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
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