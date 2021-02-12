Три ветки метро появятся в Алматы

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы озвучили планы по строительству новых линий метро в рамках корректировки Генплана, передает Kazakhstan Today.

В мегаполисе проходят обсуждения транспортной части проекта корректировки Генплана Алматы. По планам, в мегаполисе появятся три ветки, метрополитен охватит все районы, сообщает портал zakon.kz

По словам разработчиков транспортной части проекта корректировки Генплана, после запуска строящихся станций Достык и Калкаман и проектируемой станции "Автовокзал Западный" на западе до 2024-2025 года пассажиропоток алматинского метро составит 119 тыс. человек в сутки. Эти проекты уже разработаны и утверждены.

Разработчики заявили, что рассматривается именно подземное метро.

По словам разработчиков из Метропроекта, строительство 1 километра линии метро стоит сегодня 24 млрд тенге.

До 2030 года при поддержке государства в Алматы может появиться северное направление метро от Саяхата (станции "Райымбек") до вокзала "Северный" с дальнейшим продлением до Гейт-сити в Алматинской области.

Позже может появиться вторая линия - синяя ветка с запада на восток. Линия от Асыл Армана до аэропорта Алматы (автовокзал "Восточный") пройдет вдоль улиц Гоголя и Райымбека. На эти улицы перенаправлена ветка метро, так как по Толе би планируется ЛРТ.

Пересадка с первой на вторую линию метро запланирован на "Автовокзале Западный" (Калкаман) и "Жибек жолы".

Третья линия - зеленая, 27,2 километра, предполагает 18 станций, охват севера и юга Алматы. Трасса метро пройдет в районе Аэропорта, улицы Бекмаханова, Нижней пятилетки, Северного кольца, Сайрана, Тастака до Орбиты.

Если будет развиваться, возможен перехват выше Аль-Фараби. Разработчики заявили, что это будет прописываться при разработке детального ТЭО.

В целом в Алматы по планам появятся 6 пересадочных станций для связи трех линий, таким образом создаются лучшие маршруты для пассажиров.

Работу разработчики начали с 2014 года, за 6 лет внесли изменения, привлекали НИИ транспорта и коммуникации для определения актуальных пассажирских потоков.

Мы учитываем сейсмичность. Мы знаем, что на севере грунтовые воды, изучены методики строительства. Это не только наше метро. Сейчас метро строят в воде, позволяет существовать станциям сухими, вода не проникает. Технически решаются, не проблема. Есть нормы по сейсмичности, все будут выдержаны", - сообщили разработчики.

После презентации участники обсуждения предложили изменить планы по строительству метро.

Напомним: первая очередь первой линии метрополитена Алматы введена в эксплуатацию 1 декабря 2011 года. Общая протяженность данного участка составляет 8,56 километра. В нее входят семь станций: "Райымбек батыр", "Жибек жолы", "Алмалы", "Абай", "Байконыр", "Драмтеатр имени М. Ауэзова" и "Алатау". 18 апреля 2015 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс второй очереди первой линии метрополитена: станции "Сайран" и "Москва". Протяженность перегонного тоннеля составила 2,73 километра, и общая длина линии составляет 11,2 километра.

После ввода в эксплуатацию пассажиропоток увеличился вдвое и достиг 40-45 тыс. человек в сутки, сообщается на сайте метрополитена.

Дальнейшее развитие предусмотрено в западном направлении. Ведется строительство второго (от станции "Москва" до станции "Достык") и проектирование третьего пускового комплекса - от станции "Достык" до станции "Калкаман". Также предполагается продление до станции "Автовокзал Западный".

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