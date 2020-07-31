Центр психического здоровья Алматы в период пандемии продолжает оказывать помощь в полном объеме

Центр психического здоровья Алматы, на базе которого развернуто 350 койко-мест, принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Директор центра сообщил, что с марта стационар принял свыше полутора тысячи человек (1800), из них 152 с подтвержденным диагнозом отправлены в инфекционные отделения других стационаров.
У нас проходят лечение пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести воспаления легких, то есть пневмонией. Наши медицинские сотрудники в количестве 296 человек достойно выполняют свой долг", - рассказал Рахменшеев.
Вместе с тем пациенты, ранее находившиеся на лечении с психическими и наркологическими расстройствами, несмотря на пандемию, получают психиатрическую и наркологическую помощь в полном объеме на стационарном и амбулаторном уровне.
Наш центр не приостанавливал свою работу по оказанию психологической помощи. Все пациенты, которые состоят на учете, продолжают получать лечение", - добавил он.
В центре работает круглосуточный телефон доверия 376-56-60, по которому жители могут получить консультацию.
Директор Центра психического здоровья города также сообщил, что все препараты для лечения COVID-19 и пневмонии имеются в полном объеме.
Мы успешно лечим больных пневмонией, залогом чего является восполняемый объем всех необходимых препаратов и медицинского оборудования", – отметил директор центра.
В основном в данном центре проходят весь необходимый комплекс лечения пациенты с COVID-19, ассоциированными пневмониями, со среднетяжелой и тяжелой степенями тяжести воспаления легких.
Центр не испытывает никаких затруднений со всем перечнем необходимых препаратов, и весь их объем пополняется по мере надобности. Также Центр в максимальном объеме может и проводит респираторную поддержку: ИВЛ, аппарат Боброва для подачи кислорода", - сообщил Рахменшеев.
Таким образом, пациенты получают противовоспалительную терапию, антибактериальную, антикоагулянтную терапию, а также оксигенотерапию, согласно клиническому протоколу, рекомендованному Министерством здравоохранения РК, включая весь комплекс мер предупреждения осложнений.
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