Центр психического здоровья Алматы в период пандемии продолжает оказывать помощь в полном объеме

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - Центр психического здоровья города Алматы в период пандемии продолжает оказывать помощь в полном объеме, сообщил на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы директор Центра психического здоровья города Алматы Сапар Рахменшеев, передает Kazakhstan Today.

Центр психического здоровья Алматы, на базе которого развернуто 350 койко-мест, принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Директор центра сообщил, что с марта стационар принял свыше полутора тысячи человек (1800), из них 152 с подтвержденным диагнозом отправлены в инфекционные отделения других стационаров.

У нас проходят лечение пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести воспаления легких, то есть пневмонией. Наши медицинские сотрудники в количестве 296 человек достойно выполняют свой долг", - рассказал Рахменшеев.

Вместе с тем пациенты, ранее находившиеся на лечении с психическими и наркологическими расстройствами, несмотря на пандемию, получают психиатрическую и наркологическую помощь в полном объеме на стационарном и амбулаторном уровне.

Наш центр не приостанавливал свою работу по оказанию психологической помощи. Все пациенты, которые состоят на учете, продолжают получать лечение", - добавил он.

В центре работает круглосуточный телефон доверия 376-56-60, по которому жители могут получить консультацию.

Директор Центра психического здоровья города также сообщил, что все препараты для лечения COVID-19 и пневмонии имеются в полном объеме.

Мы успешно лечим больных пневмонией, залогом чего является восполняемый объем всех необходимых препаратов и медицинского оборудования", – отметил директор центра.

В основном в данном центре проходят весь необходимый комплекс лечения пациенты с COVID-19, ассоциированными пневмониями, со среднетяжелой и тяжелой степенями тяжести воспаления легких.

Центр не испытывает никаких затруднений со всем перечнем необходимых препаратов, и весь их объем пополняется по мере надобности. Также Центр в максимальном объеме может и проводит респираторную поддержку: ИВЛ, аппарат Боброва для подачи кислорода", - сообщил Рахменшеев.

Таким образом, пациенты получают противовоспалительную терапию, антибактериальную, антикоагулянтную терапию, а также оксигенотерапию, согласно клиническому протоколу, рекомендованному Министерством здравоохранения РК, включая весь комплекс мер предупреждения осложнений.

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