Центр семьи и досуга открыли в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 2 МАРТА - В Кокшетау состоялось торжественное открытие первого в области Центра семьи и досуга "Аќ босаєа". Он распахнул свои двери для всех семей города, которые хотят провести свободное время интересно, творчески и вместе с близкими людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В задачу культурного заведения входит организация досуговой деятельности детей и родителей, а также популяризация национальных традиций и обычаев, сообщает управление внутренней политики.

Проект станет универсальной площадкой для совместного активно-развлекательного досуга детей и их родителей, направленный на воспитательное и развивающее действие всех членов семьи. Подобрать себе увлечение по вкусу посетители могут абсолютно бесплатно.

Сегодня мы присутствовали на открытии досугового центра. Считаю это действие своевременным. Здесь всем найдется место для занятия любимым делом. Мы совместно с Советом отцов Акмолинской области, в выделенном нам кабинете, смогли познакомиться с направлением деятельности, обсудить основные моменты меморандума, который планируем заключить в ближайшее время. Объединив усилия, мы сможем много полезного сделать для пропаганды семейных отношений, воспитания молодежи и укрепления семьи", - отметила председатель городского Совета матерей Нейля Сейдаллина.

Для реализации проекта функционируют секции по играм в шахматы, шашки, настольного тенниса и аэробики. Также посетителям будут доступны кабинеты Совета матерей, Совета отцов, медиатора, психолога и этно-мастерской.

Как сообщили в ведомстве, в дальнейшем, с учетом пожеланий горожан при Центре будет открыт ряд дополнительных спортивных и творческих секций.