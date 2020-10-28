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Центральная райбольница Талгара передана в частную собственность

27.10.2020 9316
Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - Центральная районная больница города Талгара передана в частные руки, передает Kazakhstan Today.
 
Информация о приватизации медучреждения появилась в соцсетях.
 
Позже передачу районной больницы в доверительное управление прокомментировали в самом медучреждении. 
 

7 октября 2020 года ГУ "Управление финансов Алматинской области" объявлен электронный тендер по передаче в доверительное управление без права выкупа имущественного комплекса ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница". 23 октября года, согласно протоколу торгов, ТОО A-Class Medical признан победителем электронного тендера по передаче в доверительное управление имущественного комплекса ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница"", - сообщили в райбольнице.

 
По информации пресс-службы медучреждения, при заключении договора был утверждён бизнес-план доверительного управления, согласно которому:
 
 - будет сохранён профиль деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" управления здравоохранения Алматинской области, согласно его уставу, в течение всего срока доверительного управления объектом;
 
 - с 1 января 2021 года будет обеспечено повышение заработной платы сотрудников на 20% путем внедрения дифференцированной системы оплаты труда;
 
 - будут сохранены имеющиеся штатные единицы на период действия договора доверительного управления, обеспечено достижение уровня укомплектованности кадрами - не менее 85%, согласно рекомендациям по штату, в соответствии с типовыми штатами и штатными нормативами организаций здравоохранения, утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года №238.
 
Кроме того, гарантируется обеспечение повышения квалификации врачебного и среднего медицинского персонала на постоянной основе на специализированных курсах, в том числе в странах ближнего и дальнего зарубежья, за счет собственных средств доверительного управляющего.
 
Клиентам гарантируют предоставление качественных медуслуг.
 

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