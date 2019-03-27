Туманы, метели и гололед ожидаются в субботу в ряде областей Казахстана

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - В субботу местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. Местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





Циклон, центр которого находится над Западным Казахстаном и атмосферные фронты, связанные с ним, с обусловят неустойчивый характер погоды в большинстве регионов Казахстана. В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".





В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, метель, в Костанайской области местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.





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