Творческую молодежь Карагандинской области приглашают на Аманжоловские чтения

Караганда. 20 августа. Kazakhstan Today - Творческую молодежь Карагандинской области приглашают принять участие в Аманжоловских чтениях, передает Kazakhstan Today.

Чтения проводит универсальная научная библиотека имени Гоголя при поддержке управления культуры, архивов и документации.

X Республиканские Аманжоловские чтения "Сен неткен бакытты едын, келер урпак..." пройдут 21 октября 2020 года в онлайн-формате на платформе ZOOM. В конкурсе могут принять участие молодые люди от 16 до 25 лет.

В этом году произведения Касыма Аманжолова будут прочитаны наизусть. Каждый кандидат должен выучить не менее 25 стихотворений автора. Участнику поэтического праздника нужно отправить список и текст произведений, которые он знает наизусть, на почту: kraeved_2014@mail.ru

Перечень должен содержать два стихотворения поэта, переведенных на другой язык (русский, татарский, азербайджанский, киргизский, турецкий, немецкий, узбекский и т.д.). Конкурсанту также необходимо знать как минимум два поэтических текста (Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Владимира Маяковского и др.), переведенных Аманжоловым на казахский язык.

Время чтения поэтического произведения не должно превышать 5-6 минут.

Жюри будет оценивать количество и качество заученных стихов, технику выразительного чтения, сценическую культуру и актерское мастерство.

В жюри входят известные поэты, писатели, ученые, учителя.

Заявки принимаются до 10 октября 2020 года. Конкурс начнется 21 октября, в 10.00. Победители будут объявлены тоже 21 октября, в 16.00, на платформе ZOOM.

Призовой фонд конкурса:

Главный приз (один) - 250 000 тенге;

I место (одно) - 150 000 тенге;

II место (одно) - 100 000 тенге;

III место (два) - 75 000 тенге;

Поощрительный приз (два) - от 30 000 тенге.

В заявке на участие в конкурсе кандидатам необходимо указать фамилию, имя и отчество, место работы или учебы, группу, класс, заполнив таблицу, размещенную на http://www.karlib.kz/index.php/ru/home/3704-x-respublikanskie-kasym-amanzholovskie-chteniya, и отправить ее на kraeved_2014@mail.ru с копией удостоверения личности.

Контактные номера для дополнительных вопросов: (8-7212) 56-76-55, 56-74-64; 8-701-776-38-19, 8-700-776-38-19, 8-702-637-72-56, 8-747-332-67-26 (на казахском языке); 8-700-485-28-74, 8-771-195-60-65 (на русском языке).

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