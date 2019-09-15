Укравший с автомобиля Баландина зеркала автовор снова совершил преступление

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала Айдоса Валиева, укравшего ранее зеркала с автомобиля спортсмена Дмитрия Баландина, передает Kazakhstan Today.
По данным департамента полиции города, сотрудники управления криминальной полиции города совместно с управлением полиции Медеуского района задержали гражданина Валиева, 1986 года рождения, ранее судимого по части 1 статьи 188 УК (Кража). На его счету как минимум десять доказанных эпизодов краж автомобильных зеркал.
"Одно из этих преступлений подозреваемый совершил 27 августа на пересечении улиц Сатпаева и Уалиханова, где он с автомашины Range Rover снял два зеркала. Сейчас Валиев задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время вещественные доказательства по данным преступным эпизодам изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - сообщил начальник Департамента полиции Алматы Серик Кудебаев.
Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Алмалинском районном суде №2 вынесли приговор жителю Алматы Айдосу Валиеву, обвиняемому в краже зеркал с автомобиля спортсмена Дмитрия Баландина. Ему было назначено четыре года ограничения свободы.
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