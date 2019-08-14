Снявшему зеркало с авто Дмитрия Баландина преступнику огласили приговор (ВИДЕО)

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде № 2 вынесли приговор жителю Алматы Айдосу Валиеву, обвиняемому в краже зеркал с автомобиля спортсмена Дмитрия Баландина, передает Kazakhstan Today.





Ему назначено четыре года ограничения свободы.









Как сообщалось ранее, с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина автоворы сняли боковое зеркало. Спортсмен обедал с друзьями в кафе, а когда вышел, заметил пропажу и обратился в полицию. Позже подозреваемый был задержан . Стоит отметить, что это произошло в квадрате улиц Курмангазы, Абылайхана и Байсеитовой в Алматы. В этом же районе год назад убили Дениса Тена.





Год назад у пловца случилась похожая история. Тогда автоворы сняли зеркала с его машины на стоянке. Полиция взяла дело на контроль, но виновных так и не нашли.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства