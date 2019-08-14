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Снявшему зеркало с авто Дмитрия Баландина преступнику огласили приговор (ВИДЕО)

13.08.2019, 17:29 5887
Снявшему зеркало с авто Дмитрия Баландина преступнику огласили приговор (ВИДЕО)
Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде № 2 вынесли приговор жителю Алматы Айдосу Валиеву, обвиняемому в краже зеркал с автомобиля спортсмена Дмитрия Баландина, передает Kazakhstan Today.

Ему назначено четыре года ограничения свободы.
 
По материалам суда, подозреваемый совершил две кражи в одном и том же месте. Во время первой он похитил зеркала с автомашины Lend Rover Discovery на западной стороне проспекта Абылайхана, южнее улицы Шевченко. Потерпевшему причинен ущерб в размере 300 тысяч тенге. Вторая кража произошла в этот же день, мужчина снял левое боковое зеркало с авто олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина. Спортсмену причинен ущерб на сумму 465 тысяч тенге, пишет Inalmaty.kz.


Как сообщалось ранее, с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина автоворы сняли боковое зеркало. Спортсмен обедал с друзьями в кафе, а когда вышел, заметил пропажу и обратился в полицию. Позже подозреваемый был задержан. Стоит отметить, что это произошло в квадрате улиц Курмангазы, Абылайхана и Байсеитовой в Алматы. В этом же районе год назад убили Дениса Тена.

Год назад у пловца случилась похожая история. Тогда автоворы сняли зеркала с его машины на стоянке. Полиция взяла дело на контроль, но виновных так и не нашли.

Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.
 

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