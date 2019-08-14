Снявшему зеркало с авто Дмитрия Баландина преступнику огласили приговор (ВИДЕО)

Ему назначено четыре года ограничения свободы.
По материалам суда, подозреваемый совершил две кражи в одном и том же месте. Во время первой он похитил зеркала с автомашины Lend Rover Discovery на западной стороне проспекта Абылайхана, южнее улицы Шевченко. Потерпевшему причинен ущерб в размере 300 тысяч тенге. Вторая кража произошла в этот же день, мужчина снял левое боковое зеркало с авто олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина. Спортсмену причинен ущерб на сумму 465 тысяч тенге, пишет Inalmaty.kz.
Как сообщалось ранее, с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина автоворы сняли боковое зеркало. Спортсмен обедал с друзьями в кафе, а когда вышел, заметил пропажу и обратился в полицию. Позже подозреваемый был задержан. Стоит отметить, что это произошло в квадрате улиц Курмангазы, Абылайхана и Байсеитовой в Алматы. В этом же районе год назад убили Дениса Тена.
Год назад у пловца случилась похожая история. Тогда автоворы сняли зеркала с его машины на стоянке. Полиция взяла дело на контроль, но виновных так и не нашли.
Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.
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