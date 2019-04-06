В полиции Алматы рассказали подробности раскрытия кражи зеркал с машины Баландина (ВИДЕО)

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В полиции Алматы рассказали подробности раскрытия кражи зеркал с машины олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, кража зеркала с автомашины Баландина была раскрыта оперативными подразделениями в течение суток.

Подозреваемый - гражданин Валиев А., 1986 года рождения, в настоящее время задержан и находится под стражей. Мужчина ранее три раза был судим за имущественные преступления. Он признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты. Данные факты зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК (Кража)", - рассказал начальник департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Он отметил, что для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли свыше 40 сотрудников оперативных и иных служб полиции.

"Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. Всего были проанализированы данные с 45 видеокамер", - уточнил Серик Кудебаев.





По его словам, в ходе мониторинга видеосистем была установлена автомашина марки "Хюндай", на которой подозреваемый передвигался.

"Всего на причастность к данному преступлению оперативниками были проверены 153 транспортных средства и установлены маршруты их передвижения. Тот самый "Хюндай" попал в объективы шести камер автоматизированной информационной системы "БДД". Кроме того, не исключая вероятность, что злоумышленник, возможно, сразу предпочтет избавиться от краденых зеркал, были взяты в обработку места продажи подержанных автозапчастей. Всего за несколько часов оперативными сотрудниками были охвачены 2 крупных рынка, проверено 46 бутиков и 90 контейнеров. Краденое зеркало изъято и возвращено Дмитрию Баландину", - резюмировал Серик Кудебаев.

В целом в пресс-службе ДП проинформировали, что на рынках города на системной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в особенности там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин, боковых зеркал, сотовых телефонов, а также в пунктах приема цветного и черного метала.

"За последние полгода проведено 49 целевых оперативно-профилактических мероприятий. В результате по подозрению в совершении преступлений задержано более 4 тыс. лиц, пресечена преступная деятельность 118 групп, занимающихся кражами чужого имущества. Из 403 лиц, изобличенных в хищении имущества с чужих авто, 37 задержаны за кражу боковых зеркал, 7 из них ранее судимые, 16 человек, занимавшихся скупкой краденого уже осуждены. По местам сбыта похищенного имущества за 3 месяца текущего года изъято 51 боковых зеркал, 7 автомагнитол, 14 единиц противотуманных фар. За кражи чужого имущества с автомашин всего задержаны 83 человека, свыше 30 из них промышляли кражами зеркал с автотранспортных средств", - сообщил Серик Кудебаев.

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