Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Улица Бейбитшилик в Нур-Султане частично перекрыта до 5 июля, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Бейбитшилик, на участке от улицы Есенберлина до проспекта Богенбай батыра", - говорится в сообщении городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 21 июня по 5 июля планируется частичное перекрытие движения на данном участке. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, отмечается на сайте акимата Нур-Султана.

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