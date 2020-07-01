Улицу Ташенова частично перекроют в Нур-Султане

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Улицу Ташенова в Нур-Султане частично перекроют с 1 июля по 22 августа, передает Kazakhstan Today.





В связи с проведением работ по укладке сетей ливневой канализации открытым способом в рамках реализации проекта "Очистные сооружения" в микрорайоне Молодежный будут производиться строительно-монтажные работы, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.





На пересечении улицы Ташенова и переулка Ташенова с 1 июля по 22 августа временно будут перекрыты дороги", - отмечается в сообщении.

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