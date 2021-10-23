Уральскому чиновнику сделали выговор за грубость в прямом эфире

УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Чиновника из Уральска наказали за слова "Бесит уже, на" в прямом эфире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам госслужащего, он выражал недовольство качеством видеоконференции, сообщает "Мой ГОРОД"

Поступок чиновника рассмотрели на заседании совета по этике в областном маслихате.

16 августа заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллин во время собрания в режиме онлайн использовал ненормативную лексику. В видеоконференции участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а также представители частных организаций, рассказал главный специалист департамента агентства по делам госслужбы ЗКО Самат Искалиев.

Сам чиновник признал, что произносил слова "Бесит уже, на", но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции. Бисенгали Хайруллин заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенёс операцию на сердце и был на больничном.

Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова", - сказал в свое оправдание чиновник.

Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз.

За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после вашей речи. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть, вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести", - возмутился Галым Турсынбаев.

По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде "строгого выговора". При повторном нарушении чиновник может лишиться должности.