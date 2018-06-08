Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялось заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, на котором глава МВД Калмуханбет Касымов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за текущий период, передает Kazakhstan Today.

"Криминальная ситуация в стране характеризуется общим снижением уровня преступности (12,7%). Сократилось количество тяжких видов преступлений, средней и небольшой тяжести, грабежей, краж, хулиганств и изнасилований, уголовных правонарушений в общественных местах и на улицах. Раскрыто 4,3 тысячи преступлений прошлых лет, задержано более 1,2 тысячи преступников, скрывавшихся от следствия и суда", - сказал Касымов.

Министр рассказал об охране общественного порядка, обеспечении дорожной безопасности и профилактике правонарушений, сообщил о мерах по профилактике подростковой преступности, наведению порядка на улицах и в других общественных местах в соответствии с установками главы государства о "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям.

К. Касымов также остановился на совершенствовании механизмов охраны общественного порядка и внедрении инновационных технологий, переходу на автоматизацию процедур административного производства, работе СпецЦОНов по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений, которыми с начала года оказано более 960 тысяч государственных услуг.

В докладе также затронуты вопросы обеспечения миграционного контроля, работы по присвоению регистрационного кода всем адресным сведениям граждан, созданию системы "электронная домовая книга".

Калмуханбет Касымов также рассказал членам Совета о комплексе принимаемых мер по противодействию коррупции, профилактике нарушений законности и соблюдению служебной дисциплины, а также совершенствовании кадровой и воспитательной работы, открытому взаимодействию с общественностью.

Члены Совета одобрили отчет министра и дали рекомендации по улучшению эффективности деятельности министерства.

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