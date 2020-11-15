Ушел из жизни великий артист

ТАСС

Москва. 14 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на 86-м году жизни скончался Народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Kazakhstan Today.

Сегодня около шести часов утра ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщил его официальный представитель и друг Артур Согомонян, пишет ТАСС

Народный артист СССР, актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Фильмография Джигарханяна насчитывает более 200 картин. Среди них "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Ширли-мырли", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" и многие другие.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства