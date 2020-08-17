Ушел из жизни Айсултан Назарбаев

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Ночью 16 августа в Лондоне скончался Айсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

Информацию об этом опубликовал портал zakon.kz. По данным сайта, причина смерти внука Елбасы выясняется, по предварительной версии - остановка сердца.

Другие подробности пока неизвестны. Айсултану Рахатовичу было почти 30 лет. Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник". Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006 года. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

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