Москва. 15 августа. Kazakhstan Today - Писатель Эдуард Успенский, автор книг "Дядя Федор, пес и кот" и "Крокодил Гена и его друзья", умер в Москве в возрасте 80 лет, сообщила ТАСС его дочь Ирина, передает Kazakhstan Today.

"К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - заявила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. 9 августа источник в столичных медицинских кругах рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание дома и ему потребовалась неотложная помощь.

По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: "Антошка" (1969, в сборнике "Веселая карусель", режиссер Леонид Носырев), "Рыжий, рыжий, конопатый" (1971, в сборнике "Веселая карусель", Леонид Носырев), "Ивашка из Дворца пионеров" (1981, Геннадий Сокольский), "Про Сидорова Вову" (1985, Эдуард Назаров), "Следствие ведут Колобки" (1986-1987, Игорь Ковалев и Александр Татарский), "Три типа и скрипач" (1993, Натан Лернер) и другие.

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