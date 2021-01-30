Ушел из жизни Василий Лановой

Москва. 29 января. Kazakhstan Today - Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет, передает Kazakhstan Today.

Василий Семенович скончался", - сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко.

Ранее, в четверг, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию.

2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

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