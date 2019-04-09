Установлена причина гибели рыбы в Западном Казахстане

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Уральск. 8 апреля. Kazakhstan Today - Установлена причина гибели рыбы на пруду Карасу в поселке Казталовка, Казталовского района Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

"5 апреля 2019 года в РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" поступила информация о заморе рыб на пруду Карасу в поселке Казталовка Казталовского района ЗКО. В тот же день в целях установления причин замора специалистами инспекции совместно с представителями местных исполнительных органов произведено обследование данного водоема. Количество собранной рыбы составило 3150 килограммов, видовой состав - карась. Средняя навеска 40 граммов. Все снулые рыбы утилизированы", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Сакен Дилдахмет.

По его словам, анализы отобранного биологического материала (рыбы) на паразитологию показала отрицательные результаты.

Кроме того, специалистами проведен отбор проб воды для проведение санитарно-химических анализов на наличие вредных веществ, твердых металлов и радиологию.

"Предварительная причина смерти - нехватка растворенного кислорода в воде. Подобная ситуация на этом водоёме произошла весной 2017 года", - проинформировал он.

Для предотвращения замора в зимний период сельским акиматом с привлечением местного населения и работников коммунальных служб в замороопасный период этой зимы проводились аэрационные работы с периодичностью каждые 15 дней. Всего пробурены порядка 1300 лунок и прорубей, по 3 часа прокачивалась вода мотопомпой производительностью 9 кубометров в час.

Пруд Карасу протекает внутри поселка Казталовка Казталовского района. Длина водоема составляет 5 километров, ширина 40-45 метров, средняя глубина около одного метра. Пруд Карасу не состоит в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Данный водоем создан искусственно, с другими водоемами не связан, ежегодно пополняется за счет талых вод. Для обеспечения питьевой водой не пригоден, используется для обеспечения населения водой в хозяйственных целях и водопоя домашнего скота.

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