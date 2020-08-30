Узбекистан планирует восстановить регулярные авиасообщения с Казахстаном

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Министерство транспорта Узбекистана рассматривает возможность возобновить регулярные рейсы с Казахстаном, ОАЭ, Беларусью и Турцией с сентября, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что пассажиры, вылетающие из Узбекистана, где эпидемиологическая обстановка не стабилизировалась ("красные рейсы"), должны предоставить сертификат о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языках.

Пассажиры из "желтой" зоны должны предоставить сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы справку о проведении ПЦР-исследования или экспресс-теста на Covid-19.

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