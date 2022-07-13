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В 10 раз выросло количество жалоб казахстанцев на плохое качество связи

12.07.2022, 12:12 29466
В 10 раз выросло количество жалоб казахстанцев на плохое качество связи
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 года - 93), информирует пресс-служба МЦРИАП.
 
По информации ведомства, согласно поправкам, внесенным в КоАП, в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП.
 

Для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или интернета казахстанцам необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений Е-Оtinish либо в бумажном виде. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку", - пояснили в пресс-службе. 

 
После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.

Напомним, вчера, 11 июля президент РК подписал поправки в КоАП.
 

новости по теме

Синоптики прогнозируют жару на севере Казахстана

13.07.2022, 11:37 711
Синоптики прогнозируют жару на севере Казахстана
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 14-16 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана, принося с собой по-летнему высокие температуры воздуха. И даже на севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют 30-35 градусов тепла", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Не смотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. С 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять Северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха. 
 

Столичный аэропорт изменит расписание рейсов из-за ремонта ВПП

13.07.2022, 10:08 2466
Столичный аэропорт изменит расписание рейсов из-за ремонта ВПП
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В аэропорту Нур-Султана на период с 15 июля по 8 августа 2022 года будет проведен ремонт взлетно-посадочной полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы аэропорта Нур-Султана, ремонтные работы будут проводиться с 11.00 до 18.00. 
 

Поэтому будет изменен регламент работы аэропорта, все дневные рейсы авиакомпании перенесут на другое время", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

 

Завод в Таразе могут закрыть после выброса вредных веществ

13.07.2022, 09:50 3336
ТАРАЗ. 13 ИЮЛЯ - Завод в Таразе могут закрыть после выброса вредных веществ, сообщает телеканал "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, 11 июля на заводе произошел единовременный выброс. Смог накрыл Тараз. Сотрудники департамента экологии и Казгидромета провели мониторинг атмосферного воздуха. 
 
Сейчас областной департамент экологии решает вопрос о будущем "Казфосфата". 
 

Были отобраны пробы, в которых выявлены вредные вещества сероводорода, превышение нормы. В настоящее время готовится внеплановая проверка. Возможно, до ремонта завод вообще перестанет работать", - сказал руководитель департамента экологии по Жамбылской области Серик Нурбаев.

 
Представители завода сообщили, что исследуют причины случившегося. 
 

Не было зафиксировано превышения доз в санитарных участках и близ города. Мы также изучили трубы. Они были изучены не только нашей лабораторией, но и лабораторией департамента экологии", - проинформировал главный эколог ТОО "Казфосфат" Арман Карагалиев. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

13.07.2022, 08:43 4541
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Прохождение атмосферных фронтальных разделов сохраняет неустойчивый характер погоды - в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны - пыльная буря, на западе - град. И только на юге, юго-западе, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части ТуркестанскойКызылординскойАтырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Западно-КазахстанскойАтыраускойАктюбинскойКостанайской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-КазахстанскойАтыраускойАктюбинской областей ожидается очень сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 27-29 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 35-37 тепла.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

12.07.2022, 21:21 13201
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 июля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматы 13 июля днем ожидается гроза. 
 
Днем 13 июля на большей части в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара - 42 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 13 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 13 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается сильная жара - 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара - 42 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. 
 
13 июля днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 13 июля на юге Костанайской области сохраняется сильная жара - до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
 

Дожди ожидаются в большинстве областей Казахстана

12.07.2022, 08:34 33551
Дожди ожидаются в большинстве областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Неустойчивый характер погоды сохранится на большей территории Казахстана - пройдут дожди, днем в центре - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидаются грозы, град, усиление ветра, днем на юго-западе, юге страны - пыльная буря. И только на западе и юго-западе РК сохранится погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части ТуркестанскойКызылординской областей, на западе, в центре Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Западно-КазахстанскойАтыраускойКостанайской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-КазахстанскойАтыраускойАктюбинской областей ожидается очень сильная жара.
 

Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

11.07.2022, 21:22 47096
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Туркестанской, Карагандинской, Атырауской, Кызылординской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 12 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 12 июля на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 июля на западе, севере, востоке в Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 12-16 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса
 
12 июля в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
12 июля ночью в горных и предгорных районах, днем на большей части Жетысуской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 июля ночью на севере, западе, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, ночью на западе 15-20, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
12 июля днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, северо-западе, востоке области 15-20, порывы 23 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 12 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 июля на западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.
 
12 июля на севере, юге, западе Акмолинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 июля ночью на севере, днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
Днем 12 июля на северо-востоке, в горных районах, днем 13 июля на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 12 июля в горных районах, днем 13 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
12 июля днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 июля на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12-14 июля.
 

В акимате Жамбылской области опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге

11.07.2022, 19:53 48546
ТАРАЗ. 11 ИЮЛЯ - Управление образования акимата Жамбылской области опровергает информацию Агентства по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта "Жас маман", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2020 году для закупа оборудования единым организатором по государственным закупкам - управлением энергетики акимата Жамбылской области был проведен конкурс. По итогам конкурса был заключен договор между колледжем и поставщиком "Ай-Дин Тараз курлыс" на поставку оборудования", - сообщили в управлении образования акимата.

 
В ведомстве подчеркнули, что по первым двум лотам оборудование на сумму 172 480,0 тысяч тенге было принято.
 

Что касается третьего лота - оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. О чем в департамент внутреннего государственного аудита Жамбылской области сообщила сама администрация колледжа. И на основании предписания ДВГА по Жамбылской области в приеме оборудования было отказано. В настоящее время в связи с этим идут судебные процессы. Но факта хищения средств нет", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось о выявлении факта хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, в Жамбылской области. 
 

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