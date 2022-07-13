В 10 раз выросло количество жалоб казахстанцев на плохое качество связи

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Как показывает анализ, проведенный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, количество жалоб на плохое качество связи выросло в 10 раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 2021 года министерством проведено 562 проверки (в 2020 году проведена 51 проверка, а в 2019 года - 93), информирует пресс-служба МЦРИАП.

По информации ведомства, согласно поправкам, внесенным в КоАП, в случае выявления нарушений операторы связи вместо 100 МРП будут оштрафованы на 1000 МРП, а в случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится с 200 до 1500 МРП.

Для проведения проверки в отношении оператора на плохое качество связи или интернета казахстанцам необходимо направлять официальное обращение в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) либо территориальной инспекции связи министерства соответствующей области посредством портала электронного правительства, системы подачи обращений Е-Оtinish либо в бумажном виде. В обращении обязательно указать предмет жалобы, наименование оператора связи и точный адрес заявителя, где необходимо провести проверку", - пояснили в пресс-службе.

После получения обращения в органах прокуратуры регистрируется акт о назначении проверки. В ходе проверки проводятся замеры по качеству предоставляемых услуг связи. В случае выявления нарушений в отношении оператора составляется административный протокол в виде штрафа согласно статье 637 Кодекса об административных правонарушениях и вносится предписание об устранении нарушений на срок, установленный должностным лицом.



