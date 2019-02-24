Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году Казахстан посетили 8,5 млн человек, что на 10% больше показателя предыдущего года, передает Kazakhstan Today.

Отмечается рост числа прибывших из таких целевых стран, как ОАЭ (50%), Индия (49%), Малайзия (44%), Гонконг (22%), Польша (16%), Южная Корея (15%) и США (5,8%). При этом на прежнем уровне сохранились потоки посещения гражданами Германии, Великобритании и ряда других стран, пишет По предварительным данным за 2018 год, Казахстан посетили 8488,3 тыс. человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 10,2%, а по сравнению с показателями 2015 года рост составляет 32%.Отмечается рост числа прибывших из таких целевых стран, как ОАЭ (50%), Индия (49%), Малайзия (44%), Гонконг (22%), Польша (16%), Южная Корея (15%) и США (5,8%). При этом на прежнем уровне сохранились потоки посещения гражданами Германии, Великобритании и ряда других стран, пишет primeminister.kz

Как сообщил председатель правления компании Kazakh Tourism Рашил Кузембаев, в течение ближайших 3-4 месяцев завершится разработка госпрограммы по развитию туризма.

Государственная программа состоит из шести основных направлений по формированию и продвижению туристского направления. В проекте госпрограммы мы отразили основные положения стратегии продвижения туристского бренда Казахстана. Принятие этого документа даст возможность системному продвижению Казахстана как нового туристского направления на мировой карте туризма. Национальная компания Kazakh Tourism станет страновым бренд-менеджером, который получит соответствующие ресурсы и полномочия", - отметил Кузембаев.

Он выразил мнение, что в продвижении туризма "должны участвовать все заинтересованные стороны, такие как министерства культуры и спорта, иностранных дел, информации и коммуникаций, местные исполнительные органы, НПП "Атамекен", бизнес и общественность.

Тем самым создадим реальную основу, крепкий фундамент для эффективного и устойчивого развития туризма в Казахстане", - добавил глава нацкомпании.

При этом фокус будет сделан на продвижение ТОП приоритетных туристских территорий, обозначенных главой государства: Алматинский горный кластер, Астана, Щучинско-Боровская курортная зона, Туркестан, Алаколь, Мангистау, Баянаул, Балхаш и Шалкар-Имантауская курортная зона.

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