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В 2021 году в Казахстане пройдет Международный конкурс "Искусство книги"

20.11.2020 4915
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - XVIII Международный конкурс "Искусство книги" государств - участников СНГ в 2021 году пройдет в Казахстане и будет посвящен 30-летию Содружества Независимых Государств, передает Kazakhstan Today. 
 
Такое решение было принято на очередном заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, которое состоялось 20 ноября в онлайн-формате, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
 
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Ассоциации книгораспространителей независимых государств и исполнительного комитета СНГ.
 
30-летнему юбилею СНГ будет также посвящена общая экспозиция стран Содружества на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которую планируется провести в феврале 2021 года. Члены совета отметили целесообразность организации подобного стенда в дополнение к участию стран в форматах национальных экспозиций.
 
Кроме того, члены совета рассмотрели вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий стран Содружества, поддержки и развития чтения в СНГ, проанализировали ход выполнения решений, принятых на предыдущем заседании Межгоссовета, избрали нового председателя Совета. В 2021 году его функции будет исполнять вице-министр культуры и спорта РК Нуркисы Дауешов.
 
Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что читательская грамотность казахстанцев находится на низком уровне.
 

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