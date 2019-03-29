В аэропортах Астаны и Алматы задерживаются авиарейсы

Астана. 1 декабря. Kazakhstan Today - В аэропортах Астаны и Алматы из-за непогоды задерживаются авиарейсы, некоторые вовсе отменяют, передает Kazakhstan Today.





По информации Комитета гражданской авиации, 30 ноября в аэропорту Алматы были задержаны 14 рейсов семи авиакомпаний (Air Arabia, Fly Dubai, Asiana Airlines, Аэрофлот, Эйр Астана, SCAT, Бек Эйр). Из них более чем на час задержаны 5 рейсов. Основными причинами задержек длительностью более одного часа являются метеоусловия в аэропорту Алматы и позднее прибытие воздушного судна. Вместе с тем по причине плохих метеоусловий за 30 ноября было отменено 8 рейсов в аэропорт / из аэропорта Алматы.





Сегодня по состоянию на 11.00 в аэропорту Алматы задержано 5 рейсов длительностью не более 1,5 часа по причине позднего прибытия воздушного судна.





Кроме того, в аэропорту Астаны 30 ноября были задержаны 16 рейсов пяти авиакомпаний (Fly Dubai, Аэрофлот, Эйр Астана, SCAT, Бек Эйр). Из них более чем на час задержаны 5 рейсов. Основными причинами задержек длительностью более одного часа являются позднее прибытие воздушного судна и обработка противообледенительной жидкостью в связи с плохими метеоусловиями. По причине плохих метеоусловий 30 ноября был отменен один рейс в аэропорт / из аэропорта Астаны, проинформировали в КГА.





По состоянию на 11.00 сегодня в аэропорту Астаны задержано 3 рейса длительностью не более 1 часа 20 минут по причине позднего прибытия воздушного судна.





Вместе с тем в КГА напомнили, что в соответствии со статьей 86 закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах ряд услуг: предоставить (при наличии) комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов. Также должен обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; горячим питанием - при ожидании отправления рейса более четырех часов.





При ожидании более восьми часов днем и более шести часов ночью пассажирам должны быть предоставлены места в гостинице.





При отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира обеспечить перевозку ближайшим рейсом до пункта назначения либо возвратить полную стоимость билета.





При непредоставлении вышеуказанных услуг, пассажирам рекомендуется обратиться в уполномоченный орган для привлечения авиакомпаний к административной ответственности.





По прогнозу, сложные метеоусловия будут сохраняться на территории страны, в этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно узнавать статусы своих рейсов в колл-центрах и на официальных сайтах авиакомпаний. Колл-центры авиакомпании Эйр Астана: в Алматы +7 7272 444477, в Астане +7 7172 584477, мобильный телефон: +7 702 702 4477. Колл-центр авиакомпании SCAT +7 7252 998880.





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