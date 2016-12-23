В аэропорту Алматы задержаны 13 рейсов

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Алматы этим утром задержаны 13 рейсов, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 8.00 23 декабря задержаны следующие рейсы: Алматы - Шымкент (ожидание резервного экипажа), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Ташкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Душанбе (техничекая причина - неисправность ВСУ), Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Бишкек (ожидание транзитных пассажиров другого рейса), Алматы - Ташкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Актау (по решению авиакомпании), Алматы - Шымкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Урумчи (позднее прибытие самолета), Алматы - Гонконг (по решению авиакомпании), Алматы - Стамбул (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

"В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 100 метров, горизонтальная 1200 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - добавили в пресс-службе.

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