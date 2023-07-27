В акимате Алматы ответили на возмущение горожан по поводу ремонта дорог  

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы ответил на возмущение горожан по поводу затянувшегося ремонта магистральных улиц города, из-за которых в городе парализовано движение.





По его информации, средний ремонт по магистральным улицам планируется завершить до начала учебного года, а улицы районного значения - до конца ноября.





В этом году планируется отремонтировать 230 улиц протяженностью более 200 км.





Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в текущем году планируется поднять с 86% прошлогодних до 89%, в последующем к 2025 году - до 95%. Для указанной цели ежегодно планируется проведение среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км. Другими словами, объем проводимых ремонтных работ полностью соответствует планам мегаполиса по улучшению инфраструктуры", - отметили в акимате.





В ведомстве ответили на самые частые вопросы:





Как сейчас строят дороги и зачем в Алматы новые технологии?









По словам директора департамента исследований и новых технологий научно-исследовательского и образовательного центра "Индортех" Галии Измайловой, сегодня дорожники используют для ремонта битум, который остается после изъятия из нефти всех легких, смолянистых и ароматических веществ. Однако его качество из года в год становится хуже. Эта тенденция не только в Казахстане, но и во всем мире. Функцию битума в асфальтобетоне можно сравнить с клеем. Поэтому для улучшения клейких свойств в Алматы в пилотном формате начали применять полимеры в составе асфальтобетонов.





В жаркие летние дни асфальтобетон в Алматы может нагреваться до 60-63°С, а битум размягчается при температуре 47-50°С. Введение полимеров позволит поднять температуру размягчения выше 65-70°С", - пояснила Измайлова.





По ее словам, решение о применении полимеров в составе асфальтобетонных смесей в Алматы было принято совместно с отечественными и зарубежными учеными. Был рассмотрен опыт различных городов мира как развитых, так и развивающихся стран с высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах и с резко континентальным климатом. Решающим фактором в принятии данного решения стал критерий обеспечения удобства, комфортности и безопасности для водителей и пассажиров.





Почему для пилотного проекта выбрали магистральные улицы, а не дороги районного уровня на окраинах?





Сейчас, по данным акимата, межремонтный срок службы среднего ремонта, учитывая дорожно-климатическую зону Алматы (IV), составляет 5 лет.





А благодаря новым технологиям ожидается усиление износостойкости покрытия, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.





Пилот по использованию полимера реализуется на 15 магистральных улицах города (Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева). Их общая протяженность - 44 км, а ремонтировались они с 2008 по 2015 год.





В акимате подчеркнули, что полимерасфальтобетон следует применять на городских скоростных и магистральных улицах на верхних и нижних слоях покрытия. Уплотнение смеси позволяет обеспечить достаточно высокие характеристики покрытия дорог, соответствующие современным требованиям, особенно на участках с интенсивным движением пассажирского транспорта. Другими словами, полимер используется на магистральных улицах с оживленным движением.





Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.





Акимат Алматы





При этом параллельно традиционные дорожно-ремонтные работы ведутся на улицах районного значения. Основная часть ремонта - в микрорайонах на окраинах города: Алгабас, Теректи, Томирис, Карасу, Акбулак, Зердели, Шапагат, Шугыла, Таусамалы, Калкаман, Рахат, Жас Канат и др.





Зачем перекрывать дороги днем?





Создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства, включая приготовление смеси на асфальтобетонном заводе, ее укладку, уплотнение слоя. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность. Нарушение одного из этих требований не позволит достичь нужных результатов.





Директор направления асфальтобетон и битум немецкого концерна BASF Марио Сандор сообщил, что среди так называемых минусов полимера - закрытие крупных "артерий" города на продолжительный срок в связи с ремонтом.





Изучив опыт европейских стран и США, где движение после укладки нового покрытия перекрывается, было принято решение перенять данный опыт для улучшения качества, увеличения срока службы покрытия и для дальнейшей безопасности на автомобильных дорогах. Учитывая то, что укладка асфальта производится в жаркий период года, время набора прочности для смесей с полимерами составляет в среднем 36 часов.





В этом есть своя необходимость. Европейский опыт показывает: для того чтобы асфальтобетонное покрытие было стабильным и показывало хорошие результаты, необходимо перекрытие движения транспортных средств по дороге. Тогда асфальтобетонное покрытие остудится для закрепления свойств. Мы, конечно, можем открыть дорогу раньше и пустить по ней автомобили, но тогда те свойства, которые необходимы для долгосрочной службы асфальта, не будут соблюдены", - поясняет Марио Сандор.





В частности, при укладке полимерасфальтобетона его температура составляет 150-160 градусов. После укладки и уплотнения катками смесь остывает до 130-140 градусов, при этом битум по-прежнему находится в вязкой форме, поэтому каркас смеси, состоящей из щебня, может подвергнуться сдвигу при воздействии на него шин автомобилей. Для достижения требуемой прочности смесь должна остыть до 40 градусов. В противном случае каркас смеси будет нарушен от воздействия нагрузок от транспортных средств, что приведет в дальнейшем к образованию трещин и сдвигов в виде колеи.





А если техника укладки будет соблюдаться как положено и автомобили по отремонтированным дорогам не будут пускать раньше срока, то менять этот асфальт в дальнейшем потребуется гораздо позже, так как он прослужит дольше.





Мы можем добавить любые добавки в асфальтобетонную смесь, соблюсти весь процесс от подбора смеси до ее укладки, но если весь технологический процесс выполнен не будет и смеси не дадут остыть и сформироваться, то вся работа будет напрасной", - заключает эксперт.





Акимат Алматы





Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах.





Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Работы по укладке покрытия ведутся в ночное время, однако во избежание ухудшения качества проводимых работ рекомендуется выдержать в среднем 36 часов для остывания поверхности и набора соответствующей твердости и прочности. Данный период, как правило, совпадает с дневным временем, чем и объясняется перекрытие движения", - пояснили в ведомстве.





Там также рассказали об изменении городских маршрутов в связи с дорожными ремонтными работами на 11-12 июля.



