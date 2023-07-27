Очередное воровство: алматинские экологи обеспокоены реконструкцией сквера возле памятника Шокану Валиханову

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В ходе Евразийского конгресса - 2023 специалисты Евразийского банка развития дали тематические комментарии средствам массовой информации.





Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:





- Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс - ключевой элемент долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.





Евразийский регион обладает одним из самых мощных потенциалов АПК в мире. В нем существует сформировавшаяся в логике культурно-исторического развития экосистема производственных факторов, социально-экономических взаимосвязей и других элементов АПК. Это естественная для региона специализация, она помогает обеспечить устойчивый экономический рост и занятость. Здесь сконцентрировано 10% всех сельскохозяйственных земель планеты при доле населения около 3% от мирового. Это позволяет не только гарантированно обеспечивать себя всей необходимой сельхозпродукцией, но и экспортировать продовольствие в значительных объемах. Потенциал увеличения урожайности за счет технологического развития оценивается экспертами в 1,5-2 раза.





К 2035 году регион не только полностью гарантирует собственную продовольственную безопасность, но и будет способен обеспечить продовольствием до 600 млн человек. В случае более эффективного использования имеющихся в резерве посевных площадей и быстрого развития новой логистики оценка повышается до 700 млн чел. Объемы экспорта продукции АПК увеличатся почти в 2 раза до 25-35 млрд долларов. Ключевыми рынками сбыта выступят Китай, Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки. Роль Евразийского региона в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только расти.





Уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продовольственных продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым и масличным культурам (132% и 151% соответственно), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.





Для обеспечения продовольственной безопасности во всех странах региона необходимо беспрепятственное функционирование каналов экспорта и импорта. За последние 20 лет объем взаимных экспортных поставок товаров АПК увеличился в 8,5 раза и достиг 15,4 млрд долларов в 2021 году. Дополнительный потенциал роста взаимной торговли продукцией АПК оценивается в 80%.





Реализовать потенциал региона в первую очередь поможет развитие логистики в южном и восточном направлениях, новых маршрутов через Центральную Азию в направлении Китая и устранение транспортно-логистических ограничений внутри Евразийского региона. Этому будет способствовать комплексное развитие "Евразийского транспортного каркаса". Роль МТК Север - Юг усилится с учетом роста поставок продовольствия в страны Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.





Целесообразно взращивать собственных крупных производителей и экспортеров как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС. Именно "мэйджоры" имеют наилучшие шансы на успех на экспортных рынках. Также необходимо снижение зависимости от импорта отдельных видов сельхозтехники и расходных материалов (комплектующих, семян, инкубационных яиц и цыплят, племенного скота, оборудования для животноводства, кормовых добавок и ветеринарных препаратов). Это подразумевает форсированное развитие технологической базы АПК с государственной поддержкой в области семеноводства, племенного животноводства, восстановление собственной селекции и генетики, а также развитие машиностроения, в особенности его высокотехнологичных сегментов.





Аналитики ЕАБР:





- В новых условиях возросло значение устойчивых транспортно-логистических цепочек в Евразийском регионе. Международный транспортный коридор Север - Юг является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии. Он уже сейчас работает в формате новой логистики, обеспечивая перевозки не только по трем традиционным маршрутам коридора - Западному, Восточному и Транскаспийскому, но и на сопрягающихся направлениях.





По итогам 2022 года объем перевозок увеличился на 64,6% до 8,4 млн тонн. Высокая динамика сохраняется и в 2023 году. В 2021 году аналитики ЕАБР оценили потенциал грузопотока по МТК "Север-Юг" в 25 млн тонн к 2030 году Грузопоток может увеличится еще больше в случае реализации проектов по развитию его инфраструктуры. Благодаря МТК Север - Юг дополнительный импульс получит развитие торгово-экономических связей стран Евразийского региона с Индией, Пакистаном, Ираном, государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Мы видим также значительную синергию в развитии МТК Север - Юг в сопряжении с ключевыми широтными коридорами.





Развитие МТК Север - Юг нуждается в значительных объемах инвестиций в инфраструктуру. В 2022 году Евразийский банк развития в рамках своего исследования создал базу инвестиционных проектов развития МТК Север - Юг. В нее вошли 102 проекта, в т.ч. 52 на территории России, в области железнодорожного, автодорожного, морского, внутреннего водного транспорта, пунктов пересечения границ, а также придорожной и логистической инфраструктуры. Суммарный объем инвестиционных проектов по трем маршрутам коридора, проходящим через Азербайджан, Армению, Иран, Казахстан, Россию и Туркменистан составляет 38,2 млрд долларов, из них почти 35% приходится на Россию, 34% - на Иран, 16,5% - на Казахстан. Эти проекты реализуются в настоящее время или запланированы к реализации до 2030 года.





Из общего числа 35 проектов потенциально могут финансироваться частным бизнесом и международными банками развития. В их число входят проекты по обновлению флота и подвижного состава, развитию вспомогательной придорожной и логистической инфраструктуры. Эти проекты относятся к банкуемым и могут осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. ЕАБР ведет работу по возможному участию в отдельных проектах, которые отвечают соответствующим критериям, в т.ч. по созданию эффектов евразийской экономической интеграции.





Совершенствование мягкой инфраструктуры путем устранения барьеров является критически важным элементом программы действий по развитию МТК Север - Юг. Эффекты от совершенствования мягкой инфраструктуры сопоставимы с результатами инвестиций в развитие физической инфраструктуры.





ЕАБР определил 6 групп мягкой инфраструктуры, совершенствование которых будет способствовать скорейшей операционализации коридора и повышению эффективности работы всего Евразийского транспортного каркаса. Среди них: гармонизация процедур пересечения границ, координация тарифной политики, совершенствование взаиморасчетов, цифровизация, маркетинговая политика и координационный механизм управления коридором.





Руководитель центра отраслевого анализа ЕАБР Арман Ахунбаев:





- Эффективное управление водно-энергетическими ресурсами в бассейне Аральского моря имеет стратегическое значение для стран Центральной Азии. В этом бассейне проживает 81% населения региона. Вопрос достаточности и истощения водных ресурсов стоит на повестке с середины 1980-х годах. Все климатические модели указывают на высокую вероятность дальнейшего ухудшения состояния водных ресурсов. Причина - не только глобальное изменение климата, но и прогнозируемое увеличение численности населения, сопровождаемое процессом урбанизации, а также рост сельского хозяйства и промышленности. Нагрузка на водные ресурсы продолжает расти и увеличится до 2,8 раза к 2040 году в некоторых регионах.





Эффективность использования воды выступает основой устойчивого развития Центральной Азии. Однако показатель эффективности водопользования на 1 кубический метр в странах региона оценивается в коридоре от 84 центов в Кыргызстане до 7,2 доллара в Казахстане. В среднем - 2,5 доллара на 1 кубический метр, что в 8 раз меньше средневзвешенного мирового значения (19,01) и свидетельствует о низкой эффективности водопользования. Ключевых причинами являются недоинвестированность водно-энергетического комплекса, а также недостаточный уровень регионального сотрудничества между странами Центральной Азии.





Энергетический сектор Центральной Азии в бассейне Аральского моря неразрывно связан с водными ресурсами. В этом регионе эти два сектора формируют единый водно-энергетический комплекс - взаимосвязанную систему гидроузлов, электростанций, электрических сетей и оросительных каналов в бассейне Аральского моря. Несмотря на значительное увеличение объемов генерирующих мощностей с 1990 года и достижение многими странами ЦА энергетической независимости, вызовы в сфере энергетики включают: высокий уровень износа электросетевого комплекса и генерирующих мощностей, высокий уровень потерь электроэнергии, разбалансированность производства и потребления электроэнергии, нерациональное использование гидроэлектроэнергии, нехватка маневренных мощностей и т.д.





Вызовы и риски для водной и энергетической безопасности государств Центральной Азии во многом связаны с недостаточно эффективным управлением водно-энергетическими ресурсами на национальном и межгосударственном уровне, слабой институционально-правовой базой и дублированием полномочий государственных органов управления. Накопившиеся экологические, социальные, экономические проблемы требуют новых подходов к управлению водно-энергетическими ресурсами. В этих условиях в регионе требуется проведение согласованной региональной водно-энергетической политики.





Региональная интеграция и эффективное совместное управление выгоды всем странам Центральной Азии.





С 1992 года государства региона предпринимают попытки наладить эффективное регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии в формате многосторонних региональных соглашений, двусторонних соглашений, региональных объединений и решить вопрос совместного управления водно-энергетическими ресурсами региона. Однако ни одна из них не достигла поставленных целей в полной мере.





На основе исторического и международного опыта ЕАБР подготовил комплекс из 5 возможных решений:





Во-первых, целесообразно проведение конструктивной открытой дискуссии относительно системы общих принципов регулирования водно-энергетического комплекса Центральной Азии с последующим их согласованием.





Во-вторых, поиск регуляторных решений целесообразно базировать на уже созданных институтах, задействованных в регулировании водно-энергетического комплекса Центральной Азии и имеющих достаточную правовую базу и необходимый статус. Важно успешно завершить текущий процесс реформирования Международного фонда спасения Арала. В качестве новых элементов архитектуры регулирования ЕАБР предлагает формирование механизма координации решений по управлению водными ресурсами и перетокам электроэнергии в Центральной Азии, а также систематизацию взаимодействия с финансовым оператором.





В-третьих, экономически целесообразно рассмотреть создание Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Можно рассмотреть 2 возможные формы: полноценная международная организация и более упрощенный вариант - создание проектных консорциумов под конкретный инвестиционный проект. Вторая форма является предпочтительней. Она позволила бы более быстро строить и эффективно эксплуатировать крупные гидротехнические проекты.





В-четвертых, международный опыт свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества с финансовым оператором. Его роль многогранна: от предоставления сложного долгосрочного синдицированного кредитования до расчетно-платежных услуг и технического содействия.





В-пятых, необходимо направлять больше ресурсов на проведение межгосударственных и межотраслевых научно-исследовательских работ.





Развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии - одна из ключевых стратегических задач ЕАБР в соответствии со среднесрочной стратегией Банка. Эффективное управление водно-энергетическими ресурсами в Аральском бассейне является залогом достижения водной, продовольственной, энергетической безопасности стран региона и развития региональной интеграции в целом.





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Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Антон Малахов:





- ЕАБР создал и на постоянной основе обновляет уникальную базу данных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Евразийского региона (страны СНГ и Грузия). Проводимый с 2012 года мониторинг ПИИ евразийских государств содержит детальные сведения об их динамике, географической и отраслевой структуре. Методология сбора данных ЕАБР учитывает инвестиции через офшоры, что отличает исследование от статистики национальных ведомств и международных организаций. База данных формируется по принципу "снизу-вверх" на основе разносторонних сведений из открытых источников.





Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил $24,5 млрд на середину 2022 года. В отраслевой структуре взаимных ПИИ лидируют добыча металлических руд (19,5%), транспорт (15%) и финансовый сектор (12,4%). На долю этих отраслей совокупно пришлось 47% взаимных ПИИ в ЕАЭС.





Во взаимных прямых инвестициях стран ЕАЭС можно выделить три ключевых тренда. Во-первых, растут ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100%-м частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за этот период и продолжает расти. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных ПИИ стран ЕАЭС на середину 2022 года. В-третьих, серьезный потенциал роста имеют трансграничные зеленые инвестиции.





На Евразийском пространстве объем накопленных ПИИ составил $44,6 млрд на середину 2022 года. Россия является ключевым трансграничным инвестором в СНГ. На ее долю в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций (35,4 млрд долларов). Активным инвестором в регионе является Азербайджан. Объем исходящих ПИИ этой страны составил $3,7 млрд, или 6,7% ВВП (для сравнения в России - 2% ВВП), что свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале местных компаний. В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан (24,3%, $10,8 млрд). За ним следуют Узбекистан (20,1%, $9 млрд) и Беларусь (12,6%, $5,6 млрд).





Взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и государствами арабского мира имеют потенциал роста. Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года, в том числе 12,5 млрд долларов составили инвестиции в Россию. Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона.





В среднесрочной перспективе ожидаем следующие тенденции в развитии взаимных инвестиций стран ЕАЭС и СНГ:





Во-первых, более быстрый рост ПИИ в greenfield-проекты (и меньший объем инвестиций в brownfield-проекты). Дополнительным фактором может стать перенос российских производственных мощностей, в том числе в страны ЕАЭС и СНГ.

Во-вторых, усиление инвестиционной активности российских компаний в ряде постсоветских стран, включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь, как для поддержки и расширения существующих проектов, так и из-за перенаправления потоков капитала в Евразийский регион.

В-третьих, увеличение доли проектов, реализуемых инвесторами со 100% частным капиталом, и возможное замедление трансграничной инвестиционной активности государственных компаний.

В-четвертых, благодаря развитию средних по объему бизнеса предприятий существует потенциал для взаимных инвестиций в отраслях с относительно низкой трансграничной инвестиционной активностью. В частности, в таких отраслях как сельское хозяйство и продукты питания, туризм, строительство и недвижимость, производство машин и оборудования.





Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Владимир Перебоев:





- Зеленая трансформация стала глобальным долгосрочным трендом, определяющим перспективы социально-экономического развития всего мира, и страны Евразийского региона не являются исключением. Доля Евразийского региона в мировых объемах выбросов (6% в 2021 году) превышает его вес в мировой экономике (3,9%).





Приоритетными секторами в контексте задач по снижению выбросов являются энергетика, транспорт, промышленность и городская среда. Богатый водно-энергетический потенциал Кыргызстана, России и Таджикистана предопределяет развитие гидроэнергетики как магистрального пути зеленой трансформации. Атомная энергетика, включенная в таксономию зеленых проектов, также имеет большое значение для энергоперехода в Евразии. Электрификация железных дорог, в т.ч. в рамках Евразийского транспортного каркаса, создает предпосылки по снижению углеродного следа, в частности от международного транзита контейнеров. Кроме того, необходимы комплексные меры по стимулированию низкоуглеродной мобильности в городах.





Объем выпуска зеленых облигаций в мире составил 487,1 млрд долларов в 2022 году. На энергетику, здания и транспорт приходится 81% их целевого расходования. Эти же сектора имеют наибольший потенциал для привлечения инвестиций в Евразийском регионе.





Объем выпуска ESG-облигаций в Евразийском регионе в 2020-2022 годах. аналитики ЕАБР оценивают в 4,9 млрд долларов. Из них на Россию приходится порядка 3,3 млрд долларов, Узбекистан - 870 млн долларов, Казахстан - 536 млн долларов. Рынок ESG-финансирования в регионе активно развивается. ЕАБР содействует этому и в 2021 году выпустил первые зеленые облигации в Казахстане объемом 20 млрд тенге (47,5 млн долларов) на фондовой бирже KASE.





Для более активного роста рынка ESG-финансирования в Евразийском регионе требуется государственная поддержка, включая изменение подходов к учету зеленых долговых инструментов, применение налоговых льгот для инвесторов, регуляторные послабления и субсидирование процентных ставок.





Страны Евразийского региона стимулируют развитие рынка зеленых финансов путем разработки и внедрения критериев (таксономий) зеленых проектов. Таксономии приняты в Казахстане и России, ведется разработка таксономии проектов устойчивого развития в Кыргызстане и таксономии зеленого финансирования в Беларуси. Существенную помощь странам региона в разработке собственных таксономий призвана оказать выпущенная в 2023 году модельная таксономия зеленых проектов ЕАЭС.





Для координации усилий стран региона в сфере низкоуглеродного роста в докладе предложена концепция "Евразийского зеленого курса", нацеленная на снижение регуляторных издержек и внутренних торговых барьеров, углубление региональной кооперации в соответствии с принципами зеленой экономики и повышение конкурентоспособности региональных производителей.





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Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:





- Инфраструктурная связанность является важным приоритетом для всех стран Евразии в условиях "географии расстояний" и отсутствия выхода к морю. Поэтому реализация трансграничных инфраструктурных проектов становится важным фактором социально-экономического развития, доступности товаров и услуг, торговли и инвестиций.





Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет реализовывать трансграничные проекты наиболее эффективным образом. Именно поэтому многие крупные международные инфраструктурные проекты реализуются в формате трансграничных ГЧП.





В мире реализовано несколько десятков проектов трансграничных ГЧП в сфере транспорта (железные дороги, автодороги, трубопроводы), водно-энергетического комплекса (ВЭК) и телекоммуникаций. Однако в Евразийском регионе практика трансграничных ГЧП до настоящего времени почти не использовалась. Исключением является российско-китайский проект ГЧП по строительству и эксплуатации автомобильного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.





Для успешного развития трансграничной инфраструктуры и эффективного управления процессами реализации проектов ТГЧП в странах ЕАЭС, Центральной Азии и Южного Кавказа ЕАБР разработал руководящие принципы, базирующиеся на передовом международном опыте и наилучших практиках реализации трансграничных проектов. Руководящие принципы направлены на нахождение баланса между стремлением развивать трансграничную инфраструктуру и учетом интересов каждого из государств - участников проектов ТГЧП, служат ориентирами при обеспечении финансовой устойчивости и привлекательности этих проектов для инвесторов и кредиторов.





Трансграничные ГЧП как средство достижения ЦУР представляют собой форму осуществления "устойчивых" инвестиций в создание "устойчивой" инфраструктуры, обеспечивающей наряду с экономическими социальные и экологические эффекты, предусмотренные ЦУР и ESG, а также способствующей реализации климатической и социальной повестки.





Реализация трансграничных ГЧП требует ресурсов и скоординированного финансового планирования между странами. А значит, международные банки развития (МБР), а также их синдикаты могут сыграть важную роль в этом процессе. МБР имеют многостороннее членство, выступают как площадки для согласования позиций государств, а разработанные ими стандарты по экологии и социальным обязательствам могут использоваться при подготовке ТЭО реализации трансграничных проектов. Страны-участницы могут совместно обращаться к МБР за техническим содействием при разработке технико-экономических обоснований и подготовке текстов межправительственных соглашений, а также для получения кредитов с целью реализации проекта.





Макроэкономический прогноз ЕАБР 2023-2025





Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров:





- В наших регулярных макроэкономических публикациях мы уделяем особое внимание ситуации в мировой экономике и ее влиянию на регион операций ЕАБР. Еще в прошлом году мы обозначили три крупных тренда и поделились их видением развития. Сейчас можно сказать, что траектория глобальной экономики движется в рамках обозначенных нами тенденций.





Во-первых, это замедление инфляции в развитых странах, но сохранение ее все еще на повышенном уровне относительно целевых параметров и уровней последнего десятилетия. Одни из основных факторов инфляционного давления прошлого года стабилизируются. Существенно снизились транспортные издержки, решаются проблемы с цепочками поставок товаров, цены на сырьевые товары снизились с пиковых значений предыдущего года. Однако на этом позитивные моменты, связанные с инфляцией, заканчиваются. Основное давление на рост цен в развитых странах остается со стороны структурных факторов. Таких как перегретый рынок труда и фрагментация мировой экономики. При этом влияние регуляторов на эти факторы через дальнейшее повышение ставок очень сильно ограничено. Повышением ставок инфляцию дальше не снизить. Мы считаем, что мир не вернется к сверхнизкой инфляции и ставкам, характерным для 2010-х годов, и прогнозируем средний уровень инфляции в 2023-2025 годах. в США 3,6% г/г, а в еврозоне - 3,7% г/г.





Во-вторых, это высокие процентные ставки, которые находятся на многолетних максимумах из-за повышенной инфляции. Рост стоимости кредитных ресурсов уже создает проблемы для банков в США и Европе, увеличивает нагрузку на население и сокращает потребительский спрос, оказывает давление на сектор жилой и коммерческой недвижимости в развитых странах. При этом сокращение потребительского спроса и спроса на недвижимость формирует серьезные риски для динамики экономического роста в целом. Учитывая, что дальнейшее влияние высоких ставок на снижение инфляции ограничено, экономическая активность в США и ЕС сильно просела, риски рецессии высоки и приближается избирательный цикл в США, считаем, что ФРС перейдет к снижению ставки уже в 2023 году. Вполне вероятно, что ЕЦБ, опасаясь банковского кризиса, также завершит поднятие ставок к середине текущего года и уже в конце 2023 - начале 2024 года перейдет к циклу их снижения.





В-третьих, это ослабление деловой активности в развитых экономиках как результат повышенной инфляции и резко возросших ставок. Постпандемийный восстановительный рост в развитых странах завершился, бюджетные стимулы ослабевают, финансовые условия ужесточаются в первую очередь из-за поднятия процентных ставок. Все это давит на бизнес, на банковский и частный сектор. Как результат - спрос в крупнейших экономиках ослабевает. Рост ВВП США оцениваем на уровне 0,4% в 2023 году, а еврозоны - 0,3%. Мы допускаем возможность рецессии в США и еврозоне в отдельные кварталы 2023 и 2024 года. В Китае прогнозируем ускорение роста ВВП до 5,6% в 2023 году на фоне отказа от жесткой карантинной политики, однако есть предпосылки для замедления экономики Китая в среднесрочной перспективе.





Что означает для региона операций ЕАБР реализация рисков глобальной рецессии? Основной канал влияния - это снижение спроса со стороны мировой экономики на экспортируемые странами региона товары. Это будет сдерживать рост экономик - и в первую очередь экспортеров сырьевых ресурсов.





Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:





- Прогнозируем увеличение ВВП региона операций ЕАБР на 1,5% по итогам 2023 года. Прогноз на текущий год улучшен для всех государств - участников Банка. Основными факторами пересмотра стали сильные результаты начала текущего года. Экономики региона достаточно быстро и успешно адаптировались к изменившимся условиям. Дополнительную значимую поддержку в ряде стран оказывает налогово-бюджетная политика.





Инфляция в регионе операций ЕАБР может замедлиться до 6,4% по итогам 2023 года после 12,4% годом ранее. Основными факторами выступят адаптация экономик и отход от шока начала 2022 года, когда наблюдался резкий рост девальвационных и инфляционных ожиданий. На текущий момент инфляция в странах региона сильно замедлилась, ожидания стабилизировались, а экономические настроения улучшились. Кроме того, наблюдается снижение давления со стороны мировых цен на сырьевые товары, а также нормализация глобальных цепочек поставок и снижение транспортных издержек.





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Аналитики ЕАБР:





- Экономика Армении стала одним из мировых лидеров по темпам роста ВВП в 2022 года. Сильные результаты сохраняются и в начале текущего года. Показатель экономической активности в январе - апреле увеличился на 12,2% г/г - рост обеспечили в основном сектора услуг, торговли и строительства.





Высокий потребительский спрос по-прежнему поддерживает активный рост объема поступающих в страну денежные переводы. Трансграничные переводы физических лиц за январь - март текущего года увеличились в 2,8 раза и составили 1,5 млрд долларов. В стране сохраняется высокий уровень инвестиционного спроса. В январе -марте инвестиции в основной капитал увеличились на 13% г/г. Поддержку экономике оказывает также высокая туристическая активность - число посетивших страну туристов увеличилось более чем на 80% г/г в I квартале.





Прогнозируем сохранение высоких темпов экономического роста в Армении по итогам 2023 года - рост на 7,5%. Прогноз улучшен на фоне пересмотра в положительную сторону прогноза по России, а также сохранения в первом квартале факторов роста прошлого года - увеличение чистого экспорта и значительное количество иностранных граждан в стране. Поддержку росту в текущем году и в ближайшие несколько лет также будут оказывать возобновление работ на Амулсарском месторождении и налогово-бюджетная политика. В 2024-2025 годах рост экономики прогнозируется вблизи 5% ежегодно.





Инфляция ожидается около 2,5% г/г на конец 2023 года. Рост цен может быть несколько ниже целевого ориентира центрального банка в оставшейся части года. Основными факторами, которые будут сдерживать рост цен, являются укрепление курса армянского драма и снижение мировых цен на сырьевые товары. К концу 2024 года рост цен в Армении прогнозируется на уровне 3,3%.





С учетом устойчивого замедления инфляции и постепенной стабилизации потребительского спроса мы допускаем начало снижения ставки рефинансирования на заседании ЦБ РА в июне. Ставка рефинансирования может снизиться до 9% годовых до конца текущего года.





Аналитики ЕАБР:





- Экономическая активность в Беларуси уверенно восстанавливается. Экономика достаточно быстро адаптируется к изменившимся в 2022 году условиям функционирования. Выстраиваются новые цепочки поставок. Восстанавливается внутренний потребительский и инвестиционный спрос на фоне низких ставок по кредитам и увеличения бюджетных расходов. Пик роста ВВП в 2023 года придется на II квартал и, по нашим оценкам, составит около 5% г/г.





Прогнозируем рост экономики Беларуси на 2,2% по итогам 2023 года. Прогноз улучшен на фоне сильных результатов начала года и более высокой скорости восстановления экономики ключевого торгового партнера - России. Поддержку росту ВВП в оставшейся части текущего года также окажет увеличение внутреннего спроса на фоне положительной динамики доходов населения и смягчения монетарной политики.





В 2024-2025 годах ВВП будет расти темпами около 1,0%. Рост ВВП оценивается сравнительно низким из-за введенных рестрикций, ограниченной возможности расширения рынков сбыта и импорта технологий, а также сокращения IT-сектора.





Инфляция прогнозируется на уровне 7,8% по итогам 2023 года. Замедление роста цен продолжится в ближайшие месяцы, годовая инфляция может опуститься ниже 4%, после чего прогнозируется ее ускорение до 7,8% к концу года. Основными факторами станут ослабление дезинфляционного эффекта административного контроля за ценами, рост внутреннего спроса и эффект от ослабления белорусского рубля. К концу 2025 года прогнозируем постепенное снижение инфляции к уровням около 7%.





Допускаем дальнейшее снижение ставки рефинансирования до конца 2023 года с текущего уровня 9,75%. При сохранении сдержанного инфляционного давления ставка может сформироваться вблизи 9% к концу 2023 года Риски ускорения инфляции остаются повышенными, что может потребовать консервативного подхода к дальнейшему снижению процентной ставки. Мы оцениваем, что ставка рефинансирования может находиться вблизи 9% в 2023-2025 годы.





Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару прогнозируется около 2,90 в 2023 году. Восстановление внутреннего спроса при ограниченных возможностях увеличения экспорта будут приводить к сокращению профицита внешней торговли товарами и услугами и как следствие к снижению поддержки белорусского рубля.





Фото: Бюро нацстатистики





Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:





- Экономика Казахстана с начала года демонстрирует сильную динамику. Рост ВВП составил 5,0% г/г по итогам января-апреля. Важную роль в расширение экономической активности в текущем году играет инвестиционная деятельность. Расширены меры поддержки малого и среднего бизнеса. Запланирован запуск 170 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн тенге. Активно идет процесс релокации иностранных компаний. По данным властей Казахстана, в страну уже переехало 24 еще по 43 ведется работа. Активно открываются новые компании с иностранной формой собственности. За последний год их количество увеличилось на 13,7 тыс. до 48,1 тыс.





Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 4,3% в 2023 году. Экономическую активность поддержит реализация государственных инициатив, направленных на диверсификацию экономики и усиление инвестиционного потенциала. Значимым фактором роста станет расширение производственных мощностей.





Сильная экономическая динамика сохранится и в 2024-2025 годах. Рост ВВП прогнозируется на уровне 4,4% ежегодно. Полное введение в эксплуатацию модернизированных мощностей Тенгиза ожидается в 2024 году и станет одним из основных факторов экономического роста. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст импульс кредитованию и повышению экономической активности.





Пик роста цен в Казахстане пройден, инфляция замедляется. По нашим оценкам, к концу 2023 года можно ожидать более значительного снижение инфляции по мере выхода из расчета эффектов миграционного шока осени прошлого года. Мы прогнозируем замедление роста потребительских цен до 7,9% на конец текущего года. Полагаем, что инфляция приблизится к верхнему порогу целевого ориентира Национального банка 3-4% в 2025 году. Этому будут способствовать ослабление инфляционного давления со стороны внешнего сектора, а также меры правительства и Национального банка, направленные на снижение инфляции.





Ожидаем начала раунда снижения базовой ставки НБ РК во втором полугодии 2023 года. Инфляционные риски со стороны внешнего сектора все еще сохраняют актуальность в этом году. Поэтому полагаем, что регулятор будет действовать консервативно. По оценке ЕАБР, до конца 2023 года базовая ставка имеет потенциал снижения до 15%. В случае ослабления инфляционного давления со стороны внешнего сектора возможно ее снижение до 11-12% на конец 2024 года.





Курс казахстанского тенге в оставшейся части 2023 года прогнозируется стабильным. Высокая базовая ставка продолжит поддерживать привлекательность казахстанских финансовых активов. По мере снижения ставки можно ожидать постепенного разворота в динамике курса тенге. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 451 в 2023 году и 465 в 2024 году.





Старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова:





- Рост ВВП Кыргызской Республики прогнозируется на уровне 4,2% в 2023 году. Экономика сохранит высокие темы роста после всплеска годом ранее. Деловая активность повысилась. В прошлом году в Кыргызстане зарегистрировано рекордное количество компаний с иностранным участием - 2609 новых предприятий, это в 2,3 раза больше 2021 году Отмечался наплыв иностранных граждан, которые поддержали внутренний спрос, особенно в секторе услуг. В текущем году эффекты миграционного шока затухают: темпы роста в торговле, услугах гостиниц и ресторанов остаются положительными, но замедлились. Мы ожидаем что с пиковых значений 7% по итогам 2022 года экономика будет двигаться по направлению к потенциальным уровням, оцениваемым на уровне около 3,5% в среднесрочной перспективе. В 2023 году поддержку экономике окажет расширение внешнеторговых операций республики. Этому будет способствовать снятие ограничений в Китае и рост экспорта в страны ЕАЭС. Мы повысили прогнозы по росту во всех странах региона, что в свою очередь увеличит спрос на товары кыргызских производителей. Мы уже видим, что по итогам I квартала 2023 года стоимостные объемы экспорта в страны Союза выросли на 13,3% г/г. Внутренний потребительский спрос укрепился в условиях увеличения реальной заработной платы на 24% в январе-марте 2023 года, а также потребительского кредитования (+53,6% г/г в январе-марте 2023 года).





Рост ВВП прогнозируется на 4,1% в 2024 году и 3,6% в 2025 году. Экономика постепенно вернется к равновесной траектории. В базовом сценарии закладываем, что положительное влияние миграционных шоков полностью исчерпает себя. Поддержку экономике окажет прогнозируемое снижение учетной ставки, которое будет стимулировать кредитование экономики, а также стабильность внутреннего спроса, на фоне ослабления инфляционного давления.





С начала 2023 года инфляция замедлилась и в апреле составила 10,7% г/г после пикового значения 16,2% г/г в феврале. Динамика индекса потребительских цен во многом определялась выходом из расчета всплеска инфляции в марте - апреле предыдущего года. Дополнительное понижательное влияние оказали снижение мировых цен на продовольствие и постепенная нормализация работы глобальных цепей поставок. Мы прогнозируем замедление роста потребительских цен до 7,1% на конец текущего года. Полагаем, что инфляция стабилизируется в пределах целевого ориентира 5-7% в 2024-2025 годах. В среднесрочной перспективе ситуация на мировых рынках продовольствия окажет близкое к нейтральному влияние на динамику внутренних цен.





Начало снижения учетной ставки прогнозируем со второго полугодия и к концу года она может составить 11-12%. Инфляционные ожидания закрепились на повышенном уровне, что создает риск ускорения инфляции. Это, в свою очередь, потребует удержания учетной ставки на уровне выше 10% более продолжительное время.





Руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов:





- Экономика России во многом адаптировалась к изменившимся условиям. Динамика ВВП с устранением сезонности показывает последовательный рост на протяжении трех последних кварталов. Ожидаем годовые темпы экономического роста около 4% по итогам II квартала 2023 года.





Прогнозируем рост экономики России на 1% по итогам 2023 года. Прогноз улучшен, что связано с сильными результатами начала года на фоне перестройки логистики внешней торговли и поддержки экономики со стороны бюджетной политики. Несмотря на существенное увеличение дефицита бюджета в первые месяцы 2023 года, предполагаем, что дальнейшая динамика будет сопровождаться более сдержанным расширением расходов и дефицита бюджета в последующие месяцы. В прогноз заложено сокращение добычи и переработки нефти в пределах 5% в текущем году, а также постепенное сокращение дисконта на российскую нефть. Восстановление потребительского спроса продолжит поддерживаться ростом доходов населения и расширением кредитования.





Положительная динамика сохранится в 2024-2025 годах. Рост ВВП прогнозируется на уровне около 1,3% ежегодно. Перестройка производственно-логистических цепочек, а также системы внешнеторговых расчетов будет способствовать росту деловой активности. Повышение доходов от экспорта в условиях сокращения дисконтов на российские энергоносители и увеличение физических объемов экспорта, создаст условия для роста внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Вместе с тем на росте экономики продолжат отрицательно сказываться ограничения на импорт технологий и доступ на внешние рынки для российских производителей.





Годовая инфляция значительно замедлилась - до 2,3% по итогам апреля. Снизились инфляционные ожидания, наладились цепочки поставок товаров. Мы считаем, что такое замедление роста цен носит временный характер. Во втором полугодии последует ускорение инфляции. Основными факторами станут дальнейшее восстановление потребительской активности, рост заработных плат, а также эффекты от ослабления рубля и роста расходов бюджета. К концу 2023 года инфляция может ускориться до около 6,1%. По мере исчерпания обозначенных проинфляционных факторов и стабилизации инфляционных ожиданий, в следующем году можно ожидать постепенного замедления роста цен и выход на целевой уровень инфляции 4% в 2025 году.





Мы ожидаем, что ЦБ сохранит нейтральную денежно-кредитную политику. В базовом сценарии мы исходим из неизменности ключевой ставки в этом году. При этом риски смещены в сторону ее повышения до конца года. Многое будет зависеть от динамики бюджетных расходов. Начало поэтапного снижение ключевой ставки ожидаем в 2024 году. К концу 2025 года ставка может снизиться до уровня около 6,5%.





В базовом прогнозе мы не ожидаем устойчивых значительных отклонений курса российского рубля от текущих значений. Среднегодовой курс к доллару в 2023 году прогнозируем на уровне 77,4, а на конец текущего года - около 79. Ослабление рубля в начале 2023 года устранило его переоцененность. Сейчас курс находится вблизи своего равновесного уровня. Учитывая, что влияние финансовых потоков на динамику курса останется сильно ограниченным, значение курса во многом продолжит определять состояние торгового баланса. Здесь мы ожидаем, что рост импорта на фоне восстановления внутреннего спроса будет компенсироваться ростом экспортных доходов по мере сокращения дисконта на российскую нефть. По нашим оценкам, в 2024 году курс рубля к доллару США составит 79,5 рубля, в 2025 году - 80,6 рубля.





Старший аналитик Центра странового анализа Федоров Константин:





- Рост экономики Таджикистана остается высоким - 8,2% г/г за I квартал 2023 года. Ключевой вклад в динамику экономической активности в стране вносят обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство и торговля.





Прогноз роста ВВП на 2023 года повышен до 7,9%. Улучшение прогноза объясняется сильной динамикой внутреннего спроса на фоне более благоприятного, чем прогнозировалось в ноябре 2022 года, развития экономической ситуации в евразийском регионе в текущем году.





Прогнозируем сохранение высоких темпов роста экономики Таджикистана - 5,8% в 2024 году и 6,7% в 2025 году. Замедление роста в 2024 году будет связано с исчерпанием положительного импульса, полученного внутренним спросом в связи с увеличением притока денежных переводов на фоне укрепления российского рубля в 2022 году и восстановления процессов трудовой миграции в регионе. Кроме того, сдерживающее влияние на экономическую динамику может оказать ожидаемое нами сохранение Национальным банком Таджикистана ставки рефинансирования вблизи текущих 10% годовых. При этом темпы роста ВВП останутся выше средних для региона. Их продолжат поддерживать расширение мощностей в ведущих отраслях промышленности, реализация программ правительства по развитию экономики, а также сильная демографическая динамика.





Источник: пресс-служба Евразийского банка развития