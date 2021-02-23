В акимате рассказали, что построят на месте бывшего трамвайного депо в Алматы

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Акиматом Алматы на месте бывшего трамвайного депо, расположенного по адресу улица Байтурсынова, 22 предусмотрено создание тематического парка общественного досуга, направленная на креативную молодежь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении комфортной городской среды Алматы, в рамках разработанной концепции планируется организация многофункционального открытого пространства, это арт-мастерские и лаборатории, производственные мастерские, учебные классы, шоурумы, ремесленные студии, кинолекционный зал, художественные студии, детский центр, коворкинг, библиотека, читальный зал и многое другое для создания креативной индустрии для жителей города.

Кроме того, будет обеспечена необходимая инфраструктура, а именно экстрим-парк, парк искусств, воркаут и спортивные площадки, танцевальные площадки, амфитеатр и молодежный лофт-центр.

Ранее реализация проекта прорабатывалась совместно с инвесторами в рамках государственно-частного партнерства. Однако, в целях сохранения концепции центра и с учетом мнения общественности принято решение о продолжении реализации проекта за счет бюджетных средств, в рамках ранее разработанной проектно-сметной документации",- сообщили в акимате.

Строительство жилья, бизнес-объектов (гостиниц, ресторанов и так далее) не предусматривается.

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