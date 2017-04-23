Кокшетау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ликвидируют последствия паводка, сообщил депутат областного маслихата Галымбек Баймышев.

Напомним, этой весной в Акмолинской области подтоплению подверглись 12 районов. В большей степени пострадали Атбасарский и Сандыктауский районы. Исходя из ситуации, в данных регионах была объявлена чрезвычайная ситуация. На сегодня напряженная ситуация сохраняется и в Целиноградском районе. В области работают комиссии по оценке ущерба, в круглосуточном режиме практически во всех районах области работают оперативные штабы.

"Прибывает помощь отовсюду - от партии "Нур Отан", других политических сил страны, государственных организаций, предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей, Ассоциации деловых женщин, различных фондов и рядовых жителей нашей страны - продуктами питания, одеждой, питьевой водой, медикаментами и даже мебелью", - отметил депутат.

Он отметил, что не остались в стороне депутаты сената и мажилиса парламента. "На днях Загипа Балиева сама, из своих рук раздавала помощь нуждающимся в Атбасаре. Невозможно просто всех назвать поименно. Министерство культуры и спорта, Академия госуправления, управление делами президента и многие, многие другие центральные государственные органы выходили на связь и помогали. Большое всем спасибо и низкий Вам поклон!" - подчеркнул Баймышев.

По инициативе Акмолинской областной Ассамблеи народа Казахстана открыт специальный счет, на который все желающие могут перечислить добровольные пожертвования, которые будут направлены пострадавшим.

На сегодня акиматами и специально созданными комиссиями принимаются заявления от пострадавших граждан, ведутся расчеты о сумме понесенного ущерба. Данные заявления и расчеты будут рассмотрены в соответствии с бюджетным законодательством. Согласно ходатайствам комиссий и местных исполнительных органов, на эти нужды будет направлен резерв акима Акмолинской области.

"Конечно, мы понимаем, что десятки семей остались без крова над головой. Если областной финансовый резерв не будет достаточным для решения возникших проблем, будьте уверены дорогие "злопыхатели из горящих новостей" - мы справимся! Атбасарцы и сандыктаусцы не одни, с ними вся наша страна, которая даже в страшные, трагические годы прошлого столетия, когда в Казахстан в вагонах-теплушках привозили тысячи людей с разных уголков бывшего Союза, не бросала людей в беде!" - говорит Баймышев.

"Я думаю, что в преддверии Дня единства народа Казахстана, мои скромные мысли о происходящем в нашей области не будут лишними. Наш народ всегда был и будет един. Так будет и сейчас. Мы восстановим свои разрушенные дома, и все у нас будет хорошо", - заключил депутат.

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